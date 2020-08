Ayda Field mener hun ofret karrieren for ektemannen: - Han tvang meg til å flytte

Ayda Field mener hun ble «tvunget» til å ofre karrieren til fordel for en fremtid med Robbie Williams.

Den britiske sangeren og låtskriveren Robbie Williams (46) og skuespilleren Ayda Field Williams (41) er å regnes som et av kjendisverdenens mest stabile par. Duoen giftet seg i 2010, tre år etter at de møttes for første gang.

Sammen har de også fått fire barn, Theodora (7), Beau (seks måneder), Charlton (5) og Colette (1).

Til tross for at alt ser ut til å gå på skinner for stjerneparet fra utsiden, har det imidlertid ikke alltid vært like rosenrødt. Det avslører Field Williams i sin egen podkast «Postcard from the Edge with Ayda Williams».

Til gjesten, den amerikanske rapperen Eve, hevder Field Williams at hun blant annet skal ha blitt «tvunget» til å ofre karrieren sin for å satse på ektemannen.

- Jeg møtte Robbie i begynnelsen av 2007. På det tidspunktet var vi ikke forlovet, men vi dro for å titte på et hus i Wiltshire og han tvang meg på en måte til å flytte dit, forteller hun.

På dette tidspunktet var Field Williams i startfasen på skuepillerkarrieren sin og innrømmer at hun ikke hadde noe lyst til å flytte så langt bort. Hun hadde også fått et tilbud om en rolle i en TV-serie, som Robbie Williams skal ha snakket henne ut av.

- Til slutt gikk jeg med på å flytte dit, men samme dag vi kom dit fikk jeg nok et tilbud om en TV-serie. Da sa han: «Si nei til den, jeg vil at du skal bli med meg». For meg var dette et avgjørende øyeblikk, forteller hun, gjengitt av Hello! og fortsetter:

- Jeg hadde aldri fått tilbud om en TV-serie før. Jeg hadde jobbet hardt, og jeg måtte si nei til den. Og han har sagt at det var i det øyeblikket han visste at han alltid ville beskytte meg og ta vare på meg, men jeg visste ikke det på det tidspunktet.

Selv har ikke Robbie Williams kommentert uttalelsene til Ayda Field Williams, men det later imidlertid til at han skal ha hatt rett. I år har ekteparet vært gift i 10 år og videre i podkastepisoden hyller Field Williams ektemannen for alltid å ha stilt opp for henne.

Skuespillerkarriere har det også blitt. I 2000-2001 var hun med i TV-serien «I gode og onde dager», men de aller fleste kjenner henne kanskje best fra «The X Factor», der hun er dommer, og «Loose Women».

Viser frem kjæresten etter bruddet

Etter at det ble kjent at den svenske popstjernen Benjamin Ingrosso (22) og Linnea Widmark (22) hadde gjort det slutt etter seks år som kjærester i mars i fjor, startet det som skulle bli en lang periode med overskrifter om både kjærlighetssorg og romanserykter.

Siden bruddet har Benjamin Ingrosso vært åpen om kjærlighetssorgen han opplevde i ettertid. På et tidspunkt så han seg nødt til å oppsøke en psykolog, og han har skrevet en rekke kjærlighetssanger tilegnet Widmark.

Nylig gikk Widmark ut i et intervju og avslørte sin sannhet om bruddet. Også det skapte store overskrifter da hun hevdet at hun i over ett år ville ut av forholdet.

Nå ser det imidlertid ut til at Widmark har lukket alle dører for sin tidligere kjærlighet. For kort tid siden kunne hun bekrefte at hun hadde fått seg ny kjæreste, og nå nylig delte hun det aller første bilde av sin nye utkårede.

- Jeg elsker deg, skriver Widmark til bilde av en hittil ukjent mann.

Hastet til sykehus

En annen som vet å skape overskrifter er ingen ringere enn den britiske supermodellen og TV-stjernen Katie Price (42). Denne gang etter å ha landet feil etter et hopp.

Ifølge Daily Mail skal hendelsen ha skjedd i fornøyelsesparken «Land of Legends» i Belek i Tyrkia.

Hvor høyt hoppet skal ha vært er ikke kjent. Ifølge den britiske avisen skal stjernen ha blitt fraktet til et sykehus i Tyrkia etter hendelsen. Hun ble utskrevet dagen etter.

- Ja, det er sant. Jeg har brukket begge anklene mine og fått dem operert. Jeg har blitt fortalt at jeg ikke kan gå på tre til seks måneder, skriver hun til et bilde av sine gipsede ben på Instagram.

I samme sammendrag hyller hun også kjæresten Carl Woods for at han skal ha passet så godt på henne.

Ifølge Daily Mail er Price for tiden på ferie i Tyrkia sammen med kjæresten og hennes to barn, Junior (15) og Princess (13). De skal ikke ha blitt med på sykehuset da hendelsen skjedde.