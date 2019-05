Aylar Lie tapte søksmål mot Northug-bok

Reagerte på avsnitt i selvbiografien - tapte i forliksrådet.

Strawberry Publishing ble i dag frifunnet og tilkjent sakskostnader fra Aylar Lies søksmål om erstatning for krenkelse av privatlivets fred, skriver forlaget i en pressemelding.

- Jeg er glad for dommen, men skulle selvfølgelig helst vært denne saken foruten, sier Jonas Forsang, som er medforfatter av Petter Northugs bok «Min historie» til Dagbladet.

Søkte erstatning

Det var i november det ble kjent at Aylar søkte erstatning etter omtalen i boken til idrettsstjernen. Bakgrunnen var at omtalen krenket Lies privatliv.

STRIDENS KJERNE: Petter Northug har i samarbeid med forfatter Jonas Forsang gitt ut boka «Min historie», som senere har blitt redigert for å fjerne avsnittet om Aylar Lie. Foto: Tore Meek / NTB scanpix (NTB scanpix)

– Hun har ikke på noe tidspunkt offentliggjort de opplysningene som står i boken. Lie kan ikke klandres for at enkelte medier fokuserte på kjendiseri og spekulasjoner da hun stilte opp i et kvinnemagasin i 2012 i anledning kvinnedagen. Formålet den gangen var å fjerne stigma rundt abort og alminneliggjøre temaet ved å snakke om dette, forklarte advokat Tony Vangen til VG den gang.

Sammen med John Christian Elden representerte Vangen den tidligere modellen i saken.

Saken oppdateres.

Ønsket at boken skulle stanses

Saken smalt for alvor i oktober i fjor, da det ble kjent at det lenge påståtte forholdet mellom Northug og Aylar Lie ble bekreftet i selvbiografien til idrettslegenden.

På dette tidspunktet var forholdet over for lengst.

Lie, som senere har lagt modellkarrieren på hyllen og slått seg opp som pokerspiller, mente omtalen av henne i Petter Northugs bok «Min historie» var en krenkelse av privatlivets fred. Via advokatfirmaet Elden ba hun om at boka skulle stanses.

Ifølge TV 2 mente Lie og advokat Elden at boka var injurierende og at den gikk inn på den private sfæren.

– Vi kan ikke se at den typen påstander har noe i det offentlige rom å gjøre, da de hører til den mest personlige sfære som tenkes kan. Så her er forlaget bedt om å skrive om boken før den selges, sier advokat Elden.

Forlegger Magnus Rønningen i Pilar forlag sa i sin tid at han er overrasket over innholdet i brevet og hevder å ha hatt en dialog med Lie før utgivelsen.

Fjernet avsnitt

Forlaget sa deretter ja til å fjerne avsnittet om Lie på rent publisistisk grunnlag.

– Vi ønsker ikke at denne saken skal overskygge det inspirerende og dyptpløyende innholdet i biografien om Petter Northug, ei heller at saken skal oppleves som vanskelig eller krevende for Aylar, skrev Rønningen til VG den gang.