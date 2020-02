B-21 Raider: Her er USAs nye superfly

Det amerikanske bombeflyet B-21 Raider skal utfordre både russiske og kinesiske våpensystem. Nå har flyvåpenet publisert tre nye bilder av det kommende superflyet.

Det legendariske bombeflyet B-2 «Spirit» har vært i tjeneste siden 1997, men fløy for første gang allerede i 1989. Bombeflyet er med andre ord over 30 år gammelt – og krigsmaskinen nærmer seg klar for oppdatering.

I 2016 avslørte det amerikanske luftforsvaret oppfølgeren, stealth-bombeflyet B-21 Raider. Også dette flyet utvikles og skal produseres av Northrop Grumman.

B-21 bygger på designen med en flygende vinge fra B-2, men antagelig også fra den futuristiske stealth-dronen X-47B.

Siden flyets eksistens ble bekreftet og fram til nå, har flyvåpenet vært sparsomme med detaljene. Men i begynnelsen av 2020 slapp Northrop Grumman tre nye bilder av flyet og litt flere detaljer.

Samme flyskisse, men her plassert i en hangar på flybasen Dyess. Foto: (Northrop Grumman)

Her er B-21 Raider presentert på hjemmebasen Whiteman. Basen ligger i Missouri omtrent midt i USA. Foto: (Northrop Grumman)

Skal skremme Russland og Kina

Alle tre bildene er datagenererte konseptskisser, tegnet inn i faktiske hangarer rundt om i USA – nærmere bestemt i Ellsworth Air Force Base i South Dakota, Whiteman Air Force Base i Missouri og Dyess Air Force Base i Texas.

Ellsworth og Dyess er hjemmebasen til bombeflyet B-1B Lancer, mens Whiteman er hvor B-2 Spirit hører til.

B-21 skal på sikt erstatte begge de eldre flyene.

Målet med det nye bombeflyet er å kunne trenge gjennom selv de mest avanserte luftforsvar og bombe mål over hele kloden. Det skal inkludere russiske S-400 bakke til luft-missilsystem og kinas nye superfly.

USAs forsvarsminister har uttalt at B-21 vil utgjøre ryggraden i landets forsvarsstrategi når det gjelders USAs fremtidige evne til angripe og avskrekke motstandere.

Flyet skal kunne bevæpnes med både konvensjonelle våpen og atomvåpen, og utgjør en forsterking av USAs atomtriade med bombefly, ubåter og ballistiske missiler.

Hensikten med en slik triade er å virke så avskrekkende at fienden avstår fra å angripe.

– Tanken bak triaden er avskrekking. Kun ett ben er lettere å angripe. Med tre ben har man bedre mulighet til svare på et potensielt atomangrep, et såkalt second strike, har orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole tidligere forklart til Nettavisen.

Det strategiske bombeflyet B-2 kan bevæpnes til tennene. Det samme er forventet for B-21. Foto: (Northrop Grumman)

«Usynlig» bombefly

I første omgang har US Air Force bevilget 80 milliarder dollar til programmet. På sikt er planen å ha 200 slike fly.

Årsaken til at B-21 Raider, i likhet med B-2 Spirit, er formet som én vinge og uten horisontale og vertikale stabilisatorer, er at det regnes for å være den mest effektive designen for å skjule flyet fra radar.

Å kunne holde seg skjult fra motstanderen er naturligvis ekstremt viktig når en befinner seg langt inne på fiendtlig territorie.

Én åpenbar forskjell

Flere flyeksperter har delt sine tanker om bildene som nå er publisert. Her er en oppsummering journalister fra Aviation Week og Space Technology har oppsummert i en skisse:

Luftfartsbloggen The Aviationist har skrevet en analyse av bildene her.

En åpenbar forskjell mellom B-2 og B-21 er formen på vingen, hvor B-21 har en enklere W-form.

Ifølge Aviation Week var det slik også B-2 skulle ha sett ut, men det ble gjort endringer i vingedesignet da luftforsvaret i siste liten krevde at flyet skulle manøvrere godt også i lav høyde.

Det kan tyde på at B-21 først og fremst er ment å skulle gjøre oppdrag i mellom- til stor høyde, skriver nettsiden.

B-2 representerer et teknologisk kvantesprang. Designen regnes fremdeles for å være den mest effektive for å skjule flyet fra radar. Foto: (U.S. Air Force photo)

B-21 får en enklere vingedesign enn B-2 (øverste bilde). En konsekvens er at bombeflyet mest sannsynlig holder seg i høyden. Foto: (Northrop Grumman)

B-21 mindre i størrelse

B-21 ser også ut til å bli et mindre fly med kortere vingespenn. Ekspertene mener det ser ut til at B-21 er omtrent to tredeler av størrelsen og vekten til B-2, et argument som støttes av de nye bildene viser både et enklere landingsutstyr og en kortere flykropp. Luftinntakene er også plassert lengre fram på B-21 enn B-2.

Det er grep som gjøres for å øke det volumet inne i flyet for å gi plass til mannskap, drivstoff, sensorer og våpen. Siden det er snakk om et stealthfly, må slike ting plasseres i flykoppen.

Det amerikanske flyvåpenet skal etter planen kjøpe minst 100 fly til rundt 650 millioner dollar i 2020-valuta per fly. Det tilsvarer om lag seks milliarder kroner. Håpet på sikt er å ha en flåte på rundt 200 fly.

Markedet forventer at flyet skal være på vingene i løpet av 2022, og kan være i tjeneste i løpet av 2020-årene.

