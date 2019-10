Babylykke for stjernepar

Den amerikanske skuespilleren Blake Lively (32) skal ha født sitt tredje barn i sommer, melder flere amerikanske medier.

Babyen skal være to måneder gammel, ifølge en ikke navngitt kilde til det amerikanske magasinet US Weekley.

Entertainment Tonight og Metro er også blant mediene som har omtalt saken.

Dette er det tredje barnet hun har fått sammen med sin kanadiske ektemann og skuespiller Ryan Reynolds (42).

Det var i mai, under premieren på «Pokémon Detective Pickachu» i New York, at paret offentliggjorde at de skulle bli foreldre igjen, og Lively viste stolt fram magen sin i en knallgul fin kjole.

Stjerneparet har døtrene James (4) og Inez (3) sammen fra før, men kjønnet på deres tredje barn er foreløpig ikke bekreftet. Paret har heller ikke gått ut og bekreftet at de har fått sitt tredje barn.

Lively er kjent fra blant annet serien Gossip Girl, mens Reynolds er blant annet kjent fra rollen som «Wade Wilson» i Deadpool-filmene.