Banebrytende eksperiment bekrefter Einsteins teori om tyngdekraften

Et 27 år langt eksperiment bekrefter Einsteins teori, sier internasjonalt forskerteam.

Ifølge legenden ble den berømte Isaac Newtons teori om tyngdekraften unnfanget etter at fysikeren fikk et eple i hodet.

Historikere tror ikke den fortellingen er helt sann, men bildet er forklarende:

Newtons observasjon var at det må en kraft til for å endre retningen til et objekt i fart, og forklarte at et eple faller fra et tre på grunn av en kraft han kalte gravitasjon – eller tyngdekraft.

Han tenkte seg videre til at denne kraften må gjelde mellom alle objekter, altså at eplet også har en tiltrekningskraft på jorden, men at denne er mye mindre på grunn av den enorme forskjellen i massen.

Newtons formler beskriver på hvilken måte tyngdekraften virker, men det var et problem:

Newton har ingen på forklaring på hvorfor det er slik.

De første indikasjonen på at noe var galt med teorien kom allerede på midten av 1800-tallet, da den franske astronomen og matematikeren Urbain Le Verrier slo fast at ingen kjent fysikk kunne forklare banen til planeten Merkur rundt solen.

Noen år senere dukker Einstein opp med en helt annen teori.

Albert Einstein fikk nobelprisen i fysikk i 1921 for sitt arbeid. Foto: (AFP PHOTO)

Krumning i rom og tid

Albert Einstein lanserer begrepet romtid, som sier at alt som skjer er et punkt i rom og tid.

Han hevder videre at tyngdekraft egentlig ikke er noen kraft, men bare effekten av hvordan et massivt objekt som jorden påvirker og krummer romtid.

Det er denne krumningen vi opplever som tyngdekraft.

Se for deg en trampoline, og hvordan en tung bowlingkule vil lage en fordypning på overflaten. Om du nå legger en golfball i nærheten vil den trille mot bowlingkula.

Einsteins teori er at istedenfor at masse tiltrekker masse, så følger objekter isteden bare rommets krumning.

Denne illustrasjonen viser hvordan romtid krummer seg rundt massive objekter som jorden og solen. Foto: (Getty Images)

27 år langt eksperiment

Etter 27 år med målinger, mener nå en gruppe forskere ved Max Planck-instituttet at de har bekreftet Einsteins teori.

Utregninger etter Newtons modell forutsier at et objekt som går i bane rundt et annet beveger seg i et fast ellipse-mønster. Einsteins modeller forutsier derimot at objekter vil endre retning i og snarere danne en rosett som kronbladene på en blomst.

Etter å ha observert en stjerne som «danser rundt» det supermassive objektet kjent som Sagittarius A* i midten av vår galakse i 27 år, melder instituttet at stjernen nettopp beveger seg i et rosettmønster og dermed «bekrefter Einstein».

Denne illustrasjonen viser hvordan en stjerne beveger seg rundt det supermassive svarte hullet i midten av vår galakse. Rosettmønsteret som forutsies i Einsteins generelle relativitetsteori, bekreftes av 27 år med observasjoner. Foto: (ESO/L. Calçada)

– Denne berømte effekten, først sett i banen til planeten Merkur rundt solen, var det første beviset til fordel for Einsteins generelle relativitetsteori, sier Reinhard Genzel.

Han er direktør for utenomjordisk fysikk ved Max Planck-instituttet, og arkitekten bak eksperimentet.

– Hundre år senere har vi nå oppdaget den samme effekten i bevegelsen til en stjerne som kretser rundt Sagittarius A*, fortsetter Genzel.

Han omtaler oppdagelsen som banebrytende. Funnet styrker teorien om at Sagittarius A* er et svart hull på størrelse med fire millioner soler.

Observasjonene er gjort med hjelp av ESOs kjempeteleskop Very Large Telescope (VLT). Det er et interrnasjonalt team av forskere fra Frankrike, Belgia og Tyskland samt ESO som står bak studien, under ledelse av fysiker Frank Eisenhauer ved Max Planck-insituttet.

I denne videoen forklarer Genzel oppdagelsen: