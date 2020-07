Banebrytende forskning om døden: Dette er det siste som forsvinner

Har du noen siste ord til en som er inne i livets siste timer? Da bør du si det.

Hvordan føles det å dø?

Like lenge som vi mennesker har undret oss over hvorfor vi lever, har vi vært nysgjerrig på døden. Av naturlige årsaker, er det ingen som kan fortelle oss hvordan det føles å dø, men de som har hatt nær døden-opplevelser, har prøvd.

En av de mest kjente historiene kommer fra Francis Beaufort, mannen bak Beauforts skala. Han dro til sjøs tidlig i tenårene, og holdt på å drukne i 1791, i en alder av 17 år.

«En rolig følelse av perfekt stillhet overskygget den voldsomme følelsen. Jeg var heller ikke i fysisk smerte. Faktisk var det ganske behagelig å kjenne på sansene mine. Selv om de var numne, var ikke hjernen det: dens aktivitet synes å være forsterket på en måte jeg ikke kan beskrive. Tanke på tanke dukket opp, i en fart som ikke bare er ubeskrivelig, men sannsynligvis også utenkelig for alle som har vært i samme situasjon,» skrev Beaufort, gjengitt av Scientific American.

Flyter over kroppen

Godt over 200 år senere, er Beuforts historie fortsatt interessant. Mange har fortalt om lignende følelse av total ro like før man tror man skal takke for seg, spesielt hvis situasjonen er dramatisk, som en drukning jo må kunne sies å være.

I boka «Beyond the light» fra 1994, skildrer en rekke mennesker sine nær døden-opplevelser, og da forteller mange om følelsen av å sveve fredfullt rundt i rommet:

«Jeg fløt over kroppen min. Jeg kunne høre og se alt som ble sagt og gjort. Så forlot jeg rommet en stund og kom tilbake til hvor kroppen min lå, og jeg visste at den døde,» forteller en kvinne, som var døden nær på operasjonsbordet.

En annen kvinne, som måtte hasteopereres i magen, er en av flere som forteller at smerten først ble gjeldende idet de «kom tilbake» til kroppene sine. Her er hennes skildring, gjengitt av den britiske forfatteren Susan Blackmore:

«Jeg lå over kroppen min, totalt smertefri, og så ned på meg selv, full av medlidelse for smerten jeg så i ansiktet mitt. Jeg fløt fredfullt rundt. Jeg var på vei mot et mørkt, men ikke skremmende, gardin-aktig område. Og jeg følte total ro. Men plutselig endret alt seg, jeg ble kastet inn i kroppen min igjen, veldig klar over smerten jeg følte igjen».

TRØST: - Det gir trøst å vite at man kan si farvel eller uttrykke kjærlighet, sier Romayne Gallagher, som har jobbet på St. Johns Hospice i 30 år. Foto: Getty Images

Hjernen responderte på lyd

Dette er neppe vitenskap. Javisst oppleves det reelt for dem det gjelder, men det er ikke nok til å kunne fastslå at «slik føles det å dø» - med to streker under svaret.

Døden er tross alt et veldig vanskelig tema å forske på. Skal man vite hvordan det føles å dø, må man på et eller annet vis få prata med en som har dødd. Og det blir vanskelig!

Et annet alternativ, er å måle hjerneaktiviteten til pasienter som ligger for døden, slik forskere ved Universitetet i Britisk Columbia har gjort. Da får man naturligvis ikke høre emosjonelle skildringer av selve opplevelsen, men man får vite noe om hva som skjer i hjernen i livets siste øyeblikk. Rapporten er publisert i Scientific Reports, og omtalt av Psychology Today.

Nevrologer har målt hjerneaktiviteten til såkalte terminalpasienter, altså pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og vil dø i løpet av de nærmeste dager eller timer. Deres aktivitet ble sammenlignet med en kontrollgruppe av unge, friske pasienter.

Forskerne overvåket hjernens responser til lyd, og oppdaget at de døende pasienter responderte ganske likt som de friske - selv da de var få timer fra døden.

De konkluderte med at en døende hjerne responderer til lyd selv når den ikke lenger er bevisst, og at hørsel er den siste sansen som forsvinner.

De hører, men forstår de?

At hørsel og berøring er aktive sanser inn i livets siste timer, har forskerne lenge antatt.

- Først går sult, deretter tørste. Så tale, etterfulgt av syn. De siste sansene som går, er hørsel og berøring, sier James Hallenbeck, ekspert på palliativ behandling ved Stanford University, til The Atlantic.

Den ferske studien omtales likevel som banebrytende fordi det er første gang man ser så konkret bevis på at døende pasienter hører - helt inn i de siste timene, og til tross for at resten av kroppen ikke responderer på andre ting.

Studiens hovedforfatter, psykolog Elizabeth Blunder, håper studien kan være til trøst for pårørende som sitter på sengekanten når en de er glad i skal dø. Samtidig tar hun forbehold:

- Det er oppløftende å vite at hjernen reagerer og prosesserer lydinformasjonen den mottar. Men jeg kan ikke si noe om den de er glad i forstår hva de sier eller om den døende skjønner hvem som snakker, sier Blunder.

Romayne Gallagher jobbet på St. Johns Hospice, hospicet hvor forskerne har gjennomført studien, i 30 år. Hun opplevde ofte at pasientene reagerte positivt når de hørte stemmen til en de var glad i - selv på telefonen, skriver CBC.

- Mange pårørende er redde og vet ikke hva de skal gjøre eller si. Snakk med dem, spill favorittmusikken deres! Slike ting, sier Gallagher, og avslutter:

- Dette er viktig, det gir de siste dagene og timene ekstra mening, og viser at det å være til stede, enten i person eller over telefonen, er meningsfullt. Det gir trøst å vite at man kan si farvel eller uttrykke kjærlighet.