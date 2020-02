Bård Hoksrud bruker 295.000 kroner på «pinlig hobby» i året

– Det er veldig flaut, sier Frp-politiker Bård Hoksrud.

I kveldens episode av «I lomma på Silje» er det Frp-politiker Bård Hoksrud (46) som får renset opp i økonomien av forbrukerøkonom Silje Sandmæl (41).

– Det er ikke så veldig gøy å fortelle og vise frem noen av de sære hobbyene man bruker penger på, sier Bård Hoksrud til Nettavisen.

– I hvert fall har jeg noen sånne hobbyer, fortsetter han og ler.

Og det tar ikke lang tid før Sandmæl finner ut av hva «den sære hobbyen» til Hoksrud er. I over 25 år har han nemlig samlet på pins.

– Jeg har en sær hobby som er pins. Jeg har en vanvittig samling av OL-pins fra Lillehammer og kommunepins, forteller Hoksrud.

Enorm samling av pins

I løpet av ett år kjøpte Hoksrud pins for 295.000 kroner. Ifølge ham ligger en pin normalt på mellom 10.000 og 20.000 kroner. Han vil ikke røpe hva hans dyreste pin koster.

– Det er utrolig sært. Og jeg har så mange at det er flaut, sier han til Nettavisen.

– Jeg tror Silje fikk litt sjokk over at det var så mye. Mange vet at jeg samler på pins, men ingen vet at det er snakk om en så stor samling, ler han.

BLIR AVSLØRT: I kveldens episode av «I lomma på Silje» finner Silje Sandmæl ut av hva Bård Hoksrud bruker penger på. Foto: Nordic Entertainment Group (TV3)

En av hovedgrunnene til at Hoksrud takket ja til å være med på det populære TV3-programmet er fordi han ønsker å hjelpe til med å få vekk tabu rundt privatøkonomi.

I tillegg har han lenge hatt lyst til å pusse opp huset hjemme, og ville få hjelp til å begynne å spare penger.

– Litt sånn som politikere flest så ser jeg også at jeg burde gjort noe med huset for flere år siden. Men det er valgkamper og andre gode unnskyldninger til hvorfor man ikke får pussa opp. Så målet ble å spare og finne rom for å gjøre det, forteller han.

Og sparing blir det nok av. Jakkenåler er nemlig ikke det eneste Hoksrud sløser penger på.

Etter at Sandmæl hadde gransket kontoutskriften hans, som hun mente var på størrelse med et statsbudsjett, finner hun flere sjokkerende summer.

– Vanvittige summer på Pepsi Max

En av de tingene Hoksrud liker aller best er Pepsi Max. Ofte drikker han over seks halvlitere om dagen.

– Det er helt sykt. Jeg er altfor glad i det. Jeg må ha det. Starter og avslutter dagen med det, sier han til Nettavisen.

Ifølge Sandmæl drikker Hoksrud over 3265 liter Pepsi Max i løpet av et år, noe som tilsvarer en sum på rundt svimlende 63.000 kroner i året.

– Beløpet var sinnsykt høyt. Det er helt sykt, sier Hoksrud og forteller at han i dag har kuttet ned på Pepsi Max-inntaket.

Nytt hus til våren

Siden Sandmæl var på besøk hos Hoksrud har han tatt til seg sparetipsene fra Sandmæl på alvor.

I tillegg til å kutte ned på unødvendige vaner, ryddet han også opp i abonnementer og forsikringer.

Hittil har Bård Hoksrud spart i underkant av 60.000 kroner.

- Jeg har også solgt unna en del pins. Det blir oppussing av huset til våren, forteller Hoksrud til Nettavisen.

«I lomma på Silje» sendes på TV3 tirsdager klokken 21.30.