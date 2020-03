Bård spurte etter turvenn – ble møtt med beskjed om å «tenke selv» og «bli hjemme»

– Jeg sitter inne og ser på nyheter og da blir det mye grubling, sier Bård Føsker.

Etter fire dager alene i leiligheten, kjente Bård Føsker (28) at han hadde behov for å se andre mennesker. Litt spontant la han derfor ut følgende melding på Facebook-gruppa «Oslo hjelper Oslo»:

«Hei alle. Om det er noen (som ikke er i karantene) som vil gå en liten tur i dag, med én meters avstand til hverandre... Gi en lyd. Jeg bor på Kiellands plass tenkte å gå tur i 12-tiden. Bli gjerne med så kan vi snakke om stort og smått, bekymringer og glede.»

LES OGSÅ: Professor i epidemiologi: - Pandemien kan vare i ett til to år

Tilbakmeldingen overrasket ham.

– Noen reagerte med å bli sinte, og det så jeg ikke komme. Jeg er ikke i karantene eller har noen grunn til å tro at jeg skal ha blitt smittet, men ville gjerne gå tur med noen for å snakke med et annet menneske, sier Føsker til Nettavisen.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om viruspandemien

– Ville ha noen å prate med

I kommentarfeltet blir Føsker møtt med blandede reaksjoner. Noen skriver at de gjerne vil gå tur med ham en annen dag, mens andre uttrykker at de synes felles gåturer er en svært dårlig idé.

«Hva med å faktisk tenke litt selv og ikke ta noen form for risiko? Bare bli hjemme,» skriver en, og får støtte fra flere.

Kommentarene fører til en diskusjon rundt karantenereglene.

FHI har presisert at mennesker i karantene har lov til å forlate eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det er altså lov å gå tur med en annen person i frisk luft, så lenge man holder god avstand.

Les også: Luftbåren koronasmitte: - Et marginalt fenomen

Men Føsker var ikke i karantene, og presiserte i innlegget sitt at han lette etter en turvenn som heller ikke var i karantene.

– For min del handlet det rett og slett om å ha noen å prate med, og for å begrense smitterisikoen tenkte jeg det var fint å finne noen som bodde i nærområdet. Jeg har ingen venner som bor i nabolaget, men tenkte at det sikker var noen i samme situasjon som meg, som satt alene og gjerne ville lufte seg litt, sier Føsker.

Han legger til:

– Hverdagen er litt rar for alle sammen nå, men vi er i samme båt. Nå må vi ta vare på hverandre og senke terskelen for å ta kontakt.

Sårbar gruppe trenger at folk bryr seg

I kommentarfeltet under Føskers innlegg, er det ei jente som reagerer kraftig på at enkelte mener man bør holde seg hjemme.

Hun forteller at hun er deprimert og i stor grad må klare seg uten profesjonell hjelp nå som psykologer og andre dagtilbud holder stengt. Hun skriver at hun har fått beskjed om å gå turer og holde kontakt med andre, og ber om forståelse for at også det er viktig i disse tider.

Psykolog Christopher Lien, som har jobbet med traume- og krisebehandling i over 40 år, uttrykker bekymring for de som nå blir sittende mye alene. Mennesker med begrenset sosialt nettverk er allerede en sårbar gruppe, påpeker psykologen, og hvis de i tillegg har psykiske utfordringer som de nå ikke får behandling for, er de ekstra sårbare.

– Det som er helt spesielt med koronaviruset, er at det har ført til en unntakstilstand hvor folk blir isolert. Det er første gang vi opplever dette, og det vil føre til spesielle utfordringer, sier Lien til Nettavisen, og legger til:

– Nå er det flere enn noensinne som står mutters alene, uten sosialt nettverk. Og vi vet at isolasjon har en nedbrytende effekt på oss mennesker, og det i løpet av relativt kort tid.

– Savner å ha en som er ekstra nær

Føsker har både gode venner og nær familie, men ingen i umiddelbar nærhet. Innlegget var ikke bare et forsøk på å selv finne en ny turvenn, 28-åringen ønsket også å vise andre at det finnes muligheter for de som blir sittende alene.

– Jeg ringer til familie og sånn hver dag, men det er jo deilig å se andre mennesker også. Hun jeg bor med har vært hos kjæresten sin de siste fire dagene, og jeg har forsøkt å opprettholde rutiner ved å gå en tur hver dag. Men klart, det hadde vært fint med selskap på denne turen, sier Føsker.

Han er singel, og er litt overrasket over at han plutselig kjenner på en ensomhetsfølelse rundt dette.

– Jeg er en av få i vennegjengen som er singel, og er vanligvis veldig fornøyd med det. Men nå blir man jo sittende litt alene med mange tanker, innrømmer Føsker, og legger til:

– Jeg sitter inne og ser på nyheter og da blir det mye grubling, så jeg kjenner at det hadde vært deilig å ha en som er ekstra nær.

Akkurat den følelsen, er det nok mange andre single som kjenner igjen i disse dager.

– I utrygge tider blir tilknytningsbehovet i oss vekket til live. Vi kjenner på behovet for å høre til og ha noen som er der spesielt for deg, og for voksne blir det gjerne en partner, sier psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen til Nettavisen, og legger til:

– Man kan ikke treffe folk på samme måte som før nå, enten det er på byen eller på treningssenter eller andre steder ute blant folk. Da kan mange kjenne på at behovet for å finne en partner slik at man har noen å lene seg på, blir større enn ellers, forklarer Thuen.

PSYKOLOGER: Frode Thuen (t.v.) og Christopher Lien ber oss om å ta vare på hverandre, og tenke spesielt på de sårbare gruppene. Foto: Privat

Både Thuen og psykolog Christopher Lien understreker viktigheten av at vi nå er rause mot hverandre og tillater at andres reaksjoner på situasjonen, kanskje er veldig ulik vår egen.

Psykolog Christopher Lie avslutter med en viktig oppfordring til absolutt alle nordmenn:

– Nå må hver og en av oss tenke oss godt om: Hvem i egen slekt og bekjentskapskrets kan trenge hjelp nå? Det er mye vi kan gjøre for å hjelpe selv også, og nå trenger vi at alle bidrar.