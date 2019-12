Barn blir stemplet som «First Price-unger»: – Nå har jeg fått litt nok

– La oss bare erkjenne det: «First Price-unger» er ikke skapt av barna selv. Dette har de plukket opp hjemme rundt middagsbordet, skriver Irene Øvland Ølstørn.

«First Price» er blitt et begrep som brukes for å beskrive noe som er billig eller ikke like bra som alternativet. Det har blitt en slags slang, men en av-art av dette skal nå være i ferd med å sette seg.

Nå brukes nemlig begrepet «First Price»-unger for å betegne barn fra familier med trang økonomi.

Usunn holdning

Blant dem som har reagert på dette, er Irene Øvland Ølstørn fra Sandefjord.

– Jeg har en venninne med tantebarn i grunnskolen som fortalte om det, og siden har jeg fått bekreftet det av barn i barneskolen, sier Øvland Ølstørn til Nettavisen.

Etter å ha tenkt på det en stund synes hun det var for galt å ikke si noe om begrepet. Derfor forfattet hun et sterkt innlegg på Facebook:

«For la oss bare erkjenne det: «First Price-unger» er ikke skapt av barna selv. Dette har de plukket opp hjemme rundt middagsbordet. Begredelig er det.»

En av tingene hun reagerer på er den usunne holdningen om at det å velge økonomiske og fullgode alternativer skal sees på som noe negativt.

Irene med sønnen Martinus. Hun håper at uttrykket «First Price»-barn kan bli et positivt uttrykk med tiden.

– Jeg hadde gått og tenkt på det lenge, men nå har jeg fått litt nok. Jeg er inne i en tøff periode selv og da gjør man seg visse refleksjoner. Jeg har en sønn på fire år, og tenker «er det rundt slike holdninger han skal vokse opp?». Så er det noe med at julen står over oss og mange sliter, så da ville jeg si noe om det, forteller hun til Nettavisen.



– Det rår en materialistisk ånd

Den engasjerte moren mener foreldre bør være påpasselige med å snakke om andre personer på en slik måte.

– Noen foreldre tenker kanskje at barna blir snakket over hodet på, mens de andre ganger blir innlemmet i samtalen og snakket til som de er unge voksne. Det som er sikkert er at 10-, 11-, og 12-åringer ikke kommer på uttrykket «First Price»-unger selv, mener hun.

« Min kid skal få med seg First Price-frukt og -grønt i matpakka når han trer inn i skolealder. Og han skal ha ryggen rak og hodet høyt hevet. Rikdom handler da for pokker ikke om penger.», skriver hun på Facebook.

Øvland Ølstørn er innflytter til Sandefjord og bodd der i tolv år, og selv om hun gjerne snakker varmt om byen, har hun opplevd det økonomiske fokuset som en sky for solen.

– Det er veldig mye fint med Sandefjord, men jeg har fått et ganske klart bilde på at det rår en veldig materialistisk ånd i denne byen. At begrepet «First Price»-unger brukes i skolegårdene speiler dette veldig, mener hun.

Slik kan du snakke med barna dine om dette

Susanna Borovski Lübeck er familieterapeut og svarer på barn og unges spørsmål på plattformen Ung.no. Hun reagerer på bruken av uttrykket.

– Det er ikke en betegnelse som klinger godt i ørene, det er ubehagelig. Jeg tenker alle sånne merkelapper har en form for ubehag over seg og å bli kategorisert på en sånn måte kan være vondere for et barn enn man faktisk tror, sier hun.

Hun peker på at forskningen gjentatte ganger har vist at barn tar etter foreldrenes atferd fremfor det foreldrene sier i ord.

Hun påpeker også at barn i barneskolealder kan ha vanskelig for å forstå hvordan det de sier kan påvirke et annet barn. De har ikke nødvendigvis oppøvd evnen til å forstå andre innenfra og seg selv utenfra, dette krever veiledning og modenhet.

– Det er veldig sjelden man kommer med kommentarer for å være slem, men man vil kanskje tøffe seg, være kul eller kanskje teste ut et uttrykk man har hørt hjemme. Barna som sier slikt trenger veiledning fra foreldrene sine. De trenger å lære hvorfor dette ikke er greit å si, uten at foreldre eller andre voksne nødvendigvis straffer eller kjefter.

Susanna Borovski Lübeck er familieterapeut og svarer på Ung.no, og mener det er viktig å snakke med barna om slike merkelapper.

Har man barn som opplever å bli kalt slike ting, vil Borovski Lübeck råde foreldre til å ikke skape mer konflikt. Ved å bli sint eller snakke nedlatende om barnet som sier dette, kan resultatet bli at eget barn inntar en uheldig offerrolle.

– Ofte har vi mer igjen for å hjelpe barna våre i å styrke seg selv til å stå i sånne ting og hjelpe barnet til å ikke la seg krenke. På sikt vil alle barn oppleve at å få flåsete eller sårende kommentarer slengt etter seg. Som foreldre bør vi hele tiden jobbe med at barna skal tåle å leve i en verden hvor det skjer dumme ting.

– Si for eksempel til barnet at «du vet hvem du er, du er ikke verdifull på grunn av ting du har og penger, men fordi du er den du er.» Snakk med barna om hvordan de kan svare tilbake på en real måte og om det er noe som føles ok å si.

– Men når det er sagt – gjentatt negativ eller sårende atferd fra en eller flere barn rettet mot et annet barn som har vansker for å forsvare seg er aldri OK. Hvis man som forelder opplever at barnet sitt gir uttrykk for å ha det vondt eller blir mobbet på skolen skal man selvsagt ta andre grep i tillegg, understreker hun.

Vekker reaksjoner

Innlegget har sørget for at mange viser sin støtte til Irene både ved å kommentere og dele budskapet.

«Nå vinner jo First Price stadig både smaks- og kvalitetstester i ulike forbrukertester, så FP-unger er jo unger som har kvalitetsbevisste og fornuftige foreldre/foresatte hjemme. Heia FirstPrice-unger!», skriver en av følgerne under innlegget.

«Nytt uttrykk for min del, men helt forferdelig og stygt. Jeg må innrømme at jeg ikke er god til å handle FP varer, men det er aldeles ikke fordi det er et «fattigmerke» - det er rett og slett bare uvane.... Men gjett hvem som skal handle FP nå ?! Prinsipp!», skriver en annen følger.

«Det er så trist at noen barn må vokse opp med sånne holdninger i hus. Heldigvis gjelder det ikke alle. Det er jo helt feil i tillegg. Jeg har råd til å kjøpe det jeg har lyst på i butikken men velger veldig ofte first-price eller lignende. Det går faktisk ann å være økonomisk og fornuftig selv om man ikke har dårlig råd!», skriver en annen.

«Aldri hørt det "utrykket", og håper aldri jeg gjør. For meg handler ikke F P om dårlig råd, det handler om miljø og redusering av matsvinn! Den lille Guleroten hadde ellers havnet i søpla. For en holdning, er det mulig», undrer en annen følger.

Med engasjementet håper Irene å inspirere til en prat både blant lærere og barn på skolen, og mellom foreldre og barn hjemme.

– Bruken av dette ordet har ikke tatt fullstendig av - ennå. Jeg håper vi kan ta tak i dette før det blir en stor og vond ting. Jeg håper uttrykket kan snus til noe positivt, at det kan være en merkelapp på at du er fornuftig og har litt vett i hodet, avslutter hun.

