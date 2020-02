Barnebruden Courtney Stodden angriper sex-mistenkt milliardær: - Skal fortelle alt i ny bok

- Når boken min kommer ut, så vil alt bli avslørt!

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Barnebruden Courtney Stodden (25) går til frontalangrep på milliardæren Peter Nygård (78), etter at det har blitt kjent at han er blitt anklaget for voldtekt og sexmisbruk av unge jenter.

Flere kvinner hevder at Peter Nygård, som også er venn av prins Andrew, har brukt dem som sexslaver i et globalt harem av kvinner.

Tirsdag slo også FBI og lokalt politi til mot hans hovedkvarter på Manhattan, NYGÅRD Fashion, i et raid, melder New York Times. FBI og politiet i New York leter etter bevis i den pågående etterforskningen, som går på sex-trafficking, får avisen opplyst

I denne posten på Instagram går Courtney Stodden (25) går til frontalangrep på milliardæren Peter Nygård:

- Misbrukte jenter helt ned i 14-årsalderen

Den finsk-kanadiske Peter Nygård har tjent seg rik i moteindustrien og er kjent for sin digre luksuseiendom «Nygård Cay» på en øy i Bahamas og et rikt nettverk av kjendisvenner, som prinsen og Pamela Andersson.

Nygård ble født i Helsinki av finske foreldre, og den nordiske familien utvandret til Canada da Peter var 11 år gammel.

Nå står han overfor alvorlige anklager om voldtekt og seksuelt misbruk av unge jenter helt ned i 14-årsalderen. Totalt har ni kvinner gått til søksmål mot Nygård.

Hendelsene skal ha skjedd på luksuseiendommen hans i Bahamas, som også prins Andrew skal ha besøkt ved en anledning i år 2000.

NY Times skriver på tirsdag at ni kvinner i Canada og California, de fleste av dem ansatte i selskapet, har gått til søksmål mot ham på grunn av seksuell trakassering eller seksuelle overgrep, som går helt tilbake til 1980.

I tillegg har ni andre tidligere snatte fortalte til avisen at de enten har blitt voldtatt at ham, blitt tatt på på en upassende måte, eller har blitt tilbudt sex av milliardæren.

- Takk for Gud for at Peter Nygård nå er blitt avslørt

I en post på Instagram går Courtney Stodden nå til angrep på Nygård og hevder samtidig at også hun er blitt klådd på av milliardæren.

- Takk for Gud for at Peter Nygård nå er blitt avslørt ... han prøvde å lokke meg flere ganger og rørte meg på steder som var ekstremt upassende (den første upassende kontakten skjedde bare timer etter at dette bildet ble tatt (jeg var så ung og naiv) - Jeg er lei meg for de unge kvinnene som også er blitt overfalt.

- Jeg er lei av at gamle menn utnytter kvinner som meg selv, og hele mentaliteten bak «ta tak i fitta». Dette kommer til å stoppe. Inkludert og ikke begrenset til verbal og emosjonell fangenskap - noe jeg også opplevde. La oss bare si det slik; bare fordi du er gift med en mindreårig, gjør ikke at du er fritatt. Jeg har blitt bedt om å holde kjeft mange ganger jeg har vært sammen med menn. Jeg nå er det nok. Boka mi skal ut og alt vil bli avslørt. ALLE DERE ROVDYR ER FERDIGE! skriver hun på Instagram. sammen med et bilde av seg selv og Peter Nygård.

Ifølge Daily Mail vil den planlagte boken også inneholde avsløringer om hennes «giftige» tidligere ekteskap med Doug Hutchison (59).

Mandag skriver hun følgende på Instagram:

- Vær selvsikker og vær HØYLYDT!

Skal ha blitt lokket av modell-jobbing

De fleste av kvinnene som foreløpig har gått til søksmål mot Peter Nygård, hevder at hendelsene fant sted på Bahamas i tidsrommet 2008-2015. Tre av kvinnene skal ha vært 14 år gamle, mens ytterligere tre skal ha vært 15 år på det tidspunktet.

Nygård har tidligere stolt vist frem sin private øy i Karibien:

Kvinnene hevder at de besøkte luksusvillaen etter å ha blitt overbevist om at det å møte Nygård kunne føre til en karriere som modell.

Møtene skal angivelig ikke ha vært av noen formell karakter, for i søksmålene hevdes det at kvinnene ved ankomst ble skjenket med alkohol og noen beskriver også at det ble brukt voldtektsdop. Deretter skal de ha blitt sendt inn til et privat rom hvor de hevder at Nygård skal ha misbrukt, voldtatt og hatt analsex med dem.

I forbindelse med søksmålet har det også dukket opp svært pikante bilder av lettkledde jenter som danser foran og blir tafset på av motemogulen, som tidligere er publisert av Daily Mail.

Harem av sexarbeidere

Flere av kvinnene hevder også at de ble overbevist om å delta i et slags verdensomspennende harem som sexarbeidere for Nygård. For å frakte kvinnene rundt skal firmaets privatjet ha blitt brukt. Privatjeten hadde installert strippestang.

Som om ikke dette var sterke nok anklager, har Daily Mail vært i kontakt med ytterligere to kvinner som snart skal levere sitt søksmål mot motemogulen.

En av dem hevder at motemogulen voldtok henne i hjemmet hans i Los Angeles da hun var under 18 år og dermed også under seksuell lavalder i staten.

Deretter hevder hun at Nygård sendte henne til New York for å bli brukt som en brikke i en byttehandel. Hun måtte ha sex med en person, for at Nygård skulle få lov å ha sex med den personens partner.

Dette er ikke første gang Nygård er befengt med grove anklager. Siden 80-tallet og til dags dato har han gjentatte ganger blitt anklaget for voldtekt og seksuell trakassering, i tillegg til skattefusk og forretningsmessige søksmål.

Her er Peter Nygård avbildet med Pamela Anderson: