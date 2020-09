Barry Baz Idoine: - Star Wars-fansen kan glede seg

For lenge siden, i en galakse langt, langt borte ...

Star Wars-universet – skapt av George Lucas i «Episode IV: Et nytt håp» (1977) - har de senere årene fått flere oppfølgere og frittstående fortellinger. Og nå kan norske seere endelig få se den første storslagne live-action Star Wars-serien «The Mandalorian». Denne serien er blant flere hundre produksjoner tilgjengelige på den nye strømmetjenesten Disney+, som ble lansert i Norge 15. september.

– Det var fantastisk og nesten uvirkelig å få telefonen om at jeg skulle jobbe på «The Mandalorian». Det å jobbe på denne serien er kanskje noe av de største jeg noensinne har opplevd, sier fotografen Barry Baz Idoine - en av nøkkelfolkene bak den nye serien - i et eksklusivt intervju med Nettavisen.

I serien følger vi den ensom revolver mannen «The Mandalorian». Foto: Disney+

Han er ingen hvem som helst i film- og TV-bransjen. Har du fulgt med på de siste årenes storfilmer fra Hollywood, er det stor sannsynlighet for at du har sett arbeidet hans. Amerikaneren har mange år bak seg som actionfotograf på gigantiske produksjoner som «Mission: Impossible - Ghost Protocol», «The Bourne Legacy», «American Sniper» og «Westworld».

Fotograf og en av nøkkelfolkene bak «The Mandalorian» Barry Baz Idoine. Foto: lucasfilm

Filmskaperne i Lucasfilm hyret ham til å jobbe på actionsekvensene til den frittstående Star Wars-filmen «Rogue One». De ble imponert over arbeidet, og det var det som gjorde at han rykket opp i gradene og ble hovedfotografen på «The Mandalorian».

En galaktisk drøm

– Jeg vokste opp med de Star Wars-filmene og jeg kan fortsatt huske hvor stort det var å se Star Wars – den het ikke Et nytt håp på det tidspunktet - på premieren i 1977. Som liten gutt så jeg filmen flere ganger på kino. Filmen gjorde et uslettelig inntrykk på meg. Den representerte noe helt nytt og resten er historie, som det heter. Jeg har alltid fulgt med på alle Star Wars-filmene, og jeg likte til og med prequel-filmene som George Lucas laget i årene 1999 til 2005, sier han og fortsetter:

– Det er alles drøm om å jobbe med en Star Wars-film. «Rogue One» var en veldig stor opplevelse. For meg er det vel så stort å jobbe på «The Mandalorian». Det er så mange utrolig dyktige talenter involvert foran og bak kamera. Det er førsteklasses historiefortelling. Nivået er skyhøyt, mener han.

Barry Baz Idoine har jobbet i filmer som «Mission: Impossible - Ghost Protocol», «The Bourne Legacy», «American Sniper» og «Westworld». Foto: Lucasfilm





– Føler presset

«The Mandalorian» er produsert og skrevet av Jon Favreau – mannen bak «Iron Man» og den nye versjonen av «Løvenes konge». Serien utspiller seg etter imperiets fall – det vil si i kjølevannet av «Return of the Jedi» - og følger den ensomme, men fryktløse dusørjegeren The Mandalorian (spilt av «Narcos-stjernen» Pedro Pascal). I rollene møter vi også Gina Carano, Nick Nolte, Werner Herzog og ikke minst filmlegenden Carl Weathers, som mange vil huske fra «Rocky»-filmene.

Filmlegenden Carl Weathers blir å se i «The Mandalorian». Foto: Disney+

- Hvordan har det vært å lage en serie som så mange har store forventer til?

– Jeg tilnærmer meg hvert film- eller serieprosjekt med en enorm respekt og ydmykhet. Det er helt klart at alle forventingene og presset kan være skremmende. Star Wars er tross alt en av filmhistoriens lengstlevende serier, fortellingen er ikonisk og serien har en svært entusiastisk tilhengerskare over hele verden. Som filmskaper vil du ikke ødelegge noe av dette, sier han.

Anmelderne har jevnt over vært svært begeistret for serien og den har blitt nominert til hele 15 Emmy-priser, deriblant for Beste dramaserie.

Tok i bruk ny teknologi

- Star Wars-universet har en karakteristisk stil. Hvordan har dere jobbet for å videreføre denne stilen?

– Etter arbeidet med «Rogue One» hadde jeg fått en god innføring i Star Wars-universet. Dette var en film som utspiller seg noen dager før åpningen av Episode IV: Et nytt håp, så det visuelle uttrykket og designet må se helt likt ut. Jeg var derfor nødt til å studere Lucas’ første Star Wars-film veldig nøye. Denne erfaringen var uvurderlig i arbeidet med «The Mandalorian». Nå sitter stilen og kjennetegnene på dette universet i ryggmargen, sier han og utdyper:

– Det var viktig for oss å lage en serie som George Lucas ville godkjenne og som var i ånden til den originale trilogien. Vi jobbet mye med å skape en stemning og følelse som publikum kjenner fra Lucas’ sine filmer.

En ser umiddelbart hvilket univers man befinner seg i «The Mandalorian» Foto: Disney+

- Etter det vi forstår tok dere i bruk ny teknologi i forbindelse med innspillingen?

– Det stemmer. Vi bygget opp virtuelle filmsett ved hjelp av gigantiske LED-paneler som projiserte levende bilder. På denne måten skapte vi troverdige miljøer og settinger. I og med at vi hadde et stramt tidsskjema og ikke like store budsjetter som kinofilmene, kom denne banebrytende teknologien godt med og alt ble så mye lettere. Det var nesten så vi følte at vi var på en Star Wars-planet.

Star Wars-skaperen besøkte settet

- Hva vil du si at «The Mandalorian» tilfører Star Wars-universet?

– Det er helt nye karaktertr og en historie vi ikke har sett tidligere. Samtidig vil flere av planetene og miljøet være gjenkjennelig. Jeg vil si at «The Mandalorian» er en god blanding av det nye og det gamle.

I 2012 solgte opphavsmannen George Lucas selskapet sitt Lucasfilm og Star Wars til Disney for svimlende 24 milliarder kroner. Under opptakene av «The Mandalorian» besøkte Lucas settet. Det ble en magisk opplevelse for Idoine.

SJEFEN SJØL: George Lucas trekker i trådene som produsent for «The Clone Wars». Foto: (Filmweb)

– Han besøkte oss faktisk flere ganger. Det var veldig hyggelig og nesten litt uvirkelig, mener han.

Nylig ble det bekreftet at sesong to av «The Mandalorian» får premiere på Disney+ i oktober. Den første traileren som ble sluppet denne uken viser at den tøffe dusørjegeren jakter på jedier. Vi spør Idoine hva han røpe om sesong to.

– Jeg kan ikke avsløre så mye. Men jeg tror seerne vil veldig positiv overrasket, sier han med et smil.