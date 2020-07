«Beavis og Butt-head» kommer tilbake på TV-skjermen

Tegneserien som gikk på MTV på 90-tallet gjør comeback.

Den animerte komiserien handlet om to amerikanske tenåringsgutter som brukte tiden sin på å se heavyrock-videoer på MTV. De to personlighetene, Beavis og Butt-Head oppnådde også kultstatus for å være antihelter og ikke helt tilpasset samfunnets normer.

Nå skriver den anerkjente nettsiden comicbook.com at tegneserien gjør et comeback, mer enn 23 år senere. Siste episode av serien ble vist i 1997.

- Beavis og Butt-head var en relevant stemme for en hel generasjon, og vi kan ikke vente med å se dem navigere en forrædersk verden som er lysår fra deres egen, sier skaperne av serien til comicbook.com.

I Norge gikk den animerte serien på MTV fra 1993 til 1997. Det er ennå ikke kjent om den nye serien skal vises i Norge.