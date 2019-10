Bedre enn noen gang?

Mange trodde trioen The Bad Plus var historie da pianisten Etna Iverson takka for seg for to år siden. Neida, med Orrin Evans på pianokrakken har bandet faktisk fått ei vitamininnsprøytning.

Vennegjengen fra Minneapolis etablerte The Bad Plus i 2000, men etter hundrevis av jobber kloden rundt og tolv album sammen mente altså Iverson at det var nok. Om det vare et brudd i full forståelse med de to andre vet jeg ikke, men Iversons navn er i alle fall ikke nevnt i presseskrivet. Jeg tipper uansett at bassist Anderson og trommeslager King gikk en runde eller to med seg sjøl og hverandre før de bestemte seg for at reisa skulle fortsette med en ny pianist. I et intervju med den nye trioen jeg leste for ei stund gikk det tydelig frem at det måtte være Orrin Evans - hvis han takka nei så ville The Bad Plus være historie. Han takka heldigvis ja.

«Activate Infinity» er det andre albumet den «nye» trioen har spilt inn og det første på det meget oppegående engelske selskapet Edition Records der også en rekke norske artister gir ut sin musikk. Om The Bad Plus anno 2019 er bedre enn den forrige utgava, skal jeg ikke ha noen skråsikker oppfatning om - den opprinnelige var til tider glitrende, men det er også denne.

Alle tre bidrar som komponister og dette er på alle vis et Band med stor B. Det er åpenbart at de tre stortrives sammen og her går ingen i veien for de to andre. Her blir alle spilt gode som sikkert Molde-trener Erling Moe ville ha sagt det.

De åtte låtene er alle både melodisk, rytmisk og harmonisk spennende. Det er stort sett aldri vanskelig å vite hvor eneren er i dette groovy universet, men fra tid til annen løser musikken seg umerkelig opp for å si å finne hjem igjen til utgangspunktet på et organisk og inderlig vis - slik det skal være mellom gode venner som vil hverandre vel.

The Bad Plus har vært, er og kommer til å bli værende en av jazzverdenens hippeste trioer.

PS Dessuten håper jeg at Trump blir avsatt så snart som mulig.