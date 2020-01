Beklager Ari Behn-omtale på det sterkeste

Et mobilbilde av Her og Nå, hvor Ari Behn omtales, publiseres i sosiale medier. Ukebladet beklager omtalen på det sterkeste.

I Her og Nås første utgave i januar 2020 hadde ukebladet trykket et horoskop for 2020 hvor Ari Behn var omtalt, både på forsiden og inne i bladet.

Bladet var gått i trykken før hans bortgang, og ble sendt ut til bladets abonnenter.

Nå publiseres mobilbilder fra omtalen i sosiale medier.

Et av bildene som sirkulerer på nett. Nettavisen har sladdet teksten.

– Vi beklager på det sterkeste at vi ikke rakk å ta ut omtalen av Ari Behn i bladet som er sendt til abonnenter, opplyser redaktør Monica Smith i Her og Nå i en melding publisert på bladets hjemmeside.

Det var kun abonnentene som fikk tilsendt bladet med feil horoskop.

I utgaven av bladet som kom i løssalg var reportasjen endret og den delen som omhandlet Ari Behn var tatt ut.

– Nummeret var dessverre allerede trykket da vi ble kjent med Ari Behns tragiske bortgang. Vi undersøkte umiddelbart flere muligheter for å endre bladet, men dessverre rakk vi ikke å trykke nytt blad og samtidig sikre at abonnentene våre fikk bladet, opplyser Smith til Nettavisen.

Monica Smith er redaktør i Her og Nå. Foto: Egmont

Redaksjonen sendte ut informasjon til alle abonnentene med en forklaring på både sms, e-post og brev.

– Kommer dere til å gjøre endringer i rutinene fremover?

– Ved høytider kan det av naturlige årsaker bli avvikende deadliner for å sikre at bladene kommer til kundene i tide. Her og Nå nummer 1/2020 ble sendt i trykken 13. desember 2019. Dessverre ble tiden for knapp tid til at vi rakk å endre bladet som sendes til abonnentene våre, forklarer Smith.

– Til løssalg var det mulig fordi vi kunne endre salgsdag for bladet. Vi stoppet derfor bladet og trykket en ny utgave der omtalen av Ari Behn er tatt ut. Dette var naturlig for oss å gjøre av hensyn til Aris Behns nærmeste pårørende.

Ari Behn tok sitt eget liv den 25. desember 2019.