Bekrefter at Victorias Secret-showet avlyses

Ryktene har gått siden i sommer. Nå bekrefter eierselskapet L Brands at showet er over.

Det skriver både New York Times og Business Insider. Ifølge New York Times ønsker eierselskapet L Brands å gå videre fra showet, og utvikle selskapets budskap.

- Vi vil kommunisere med kundene, men ikke noe jeg vil si ligner størrelsen på moteshowet, sier økonomidirektør Stuart Burgdoerfer i L Brands, ifølge avisen.

Det var i juli at ryktene om en stopp for det som gjerne omtales som verdens største moteshow startet, etter at supermodellen Shanina Shaik sa at showet var avlyst under et intervju.

- Dessverre så vil ikke showet bli noe av i år. Det er noe jeg ikke er vant til, fordi jeg trener som en engel på dette tidspunktet hvert år, sa Shaik til den australske avisen Daily Telegraph.

Undertøysmerket har vært i hardt vær den siste tiden, og har blant annet fått kritikk for å ha for lite mangfold på catwalken. Showet har pågått siden 1995 og mange har ment de virker utdaterte og fronter et uoppnåelig skjønnhetsideal.

- Vet du hva, vi er møkk lei av å se den samme kroppstypen. Du må være kropps-inkluderende nå, skal modell Kate Upton ha sagt under et intervju med Andy Cohen under TV-sendingen «Watch What Happens Live With Andy Cohen» i august.

- Alle kvinner må være representert, ellers blir det bare kjedelig.

Les også Kate Upton retter kraftig kritikk mot Victoria's Secret

Omkring samme tid skal også over 100 modeller ha skrevet under på et skriv som skal ha blitt sendt sjefen, John Mehas. Her skal de ha bedt om tiltak for å beskytte dem, og forhindre seksuelt misbruk og dårlig oppførsel, ifølge blant andre Elle.

Ifølge New York Times er det ikke bekreftet om showet stoppes for godt eller om det er snakk om en periode.

Nyheten om at undertøysmerket nå kansellerer det omdiskuterte showet, kommer samtidig som det ble kjent at Victoria's Secret fortsetter å tape inntekter, skriver New York Post.