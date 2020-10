Bekrefter «Hjem til jul»-nyhet: - Vi er veldig letta og glade

En ny sesong av braksuksessen er ferdiginnspilt.

I fjor ble «Hjem til jul» lagt ut direkte på Netflix som den aller første norske originalserien noensinne. Serien handler om sykepleieren Johanne, som kommer i skade for å lyve på seg en kjæreste til familien. Det gjør at hun må bruke desember på å forsøke å finne seg en faktisk kjæreste i tide til familiens store juleselskap.

Les også: Netflix bekrefter: Blir ny sesong «Hjem til jul»

Den siste episoden avsluttes med at det ringer på døren. Johanne går for å åpne, og smiler til vedkommende utenfor. Hvem som står der får man ikke vite i sesongen som ligger ute.

- Letta og glade

Serien ble tatt veldig godt imot blant det norske folk, og i januar i år ble det bekreftet at det skulle lages en ny sesong, men så kom koronapandemien og ville det annerledes. Alt ble satt på vent, men nå bekrefter produsent Kaia Foss at sesong to er ferdiginnspilt og kommer på Netflix noen uker før jul.

- Vi er veldig letta og glade. Det har vært en lang prosess, og prosjektet betyr mye for oss som har vært med. Det var en gledens dag da vi ble ferdig med siste scene, sier Foss til Dagbladet.

Denne filmen ble også en megahit blant fansen:

Stans siden mars

Etter at en ny sesong ble bekreftet i januar begynte innspillingen i mars, men «timingen» viste seg å være mildt sagt uheldig etter at nedstengningen av landet 12. mars. Da bestemte produksjonen at innspillingen skulle settes på vent på ubestemt tid.

Drøye fire måneder senere, nærmere bestemt i juli, startet innspillingen opp igjen med strenge smitteverntiltak. Produsent Foss forteller at det var fokus på avstand, vasking av location, bruk av munnbind og testing av skuespillerne.

Mest sette i 2019

På samme tidspunkt som serien ble bekreftet for en ny sesong i januar i år, viste også tall fra Netflix at det var den mest sette serien på strømmetjenesten i 2019.

Les også: Netflix-filmen «Cuties» får Listhaug til å reagere: – Dropp seksualiseringen av barn!

- Jeg har jobbet med TV i 30 år, men har aldri jobbet på en produksjon som har hatt så mye seere. Selvsagt på grunn av distribusjonskraften, men jeg har aldri sett så mye respons som vi fikk internasjonalt, sa produsent Trond Kvernstrøm i The Oslo Company til VG.