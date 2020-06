Bekymret gynekolog etter koronakrisen: - Stadig flere kvinner ber om hjelp til å redde sexlivet

Kvinner må bli flinkere til å ta vare på seg selv, mener gynekolog Nina Willumsen, og deler sitt beste tips til menn som ønsker seg mer sex.

- Ha mer sex! Nå har dere bedre tid, og sex er ikke bare bra for helsa, men også for parforholdet.

Oppfordringen kom fra psykolog Anders Lindskog da korona-tiltakene ble satt i verks. I teorien er det vanskelig å argumentere imot. Sex er langt på vei en av de beste medisinene vi har mot fysisk og psykisk sykdom, det både styrker immunforsvaret og demper negative følelser som stress og smerte.

LES OGSÅ: Derfor er mange kvinner utro: - I ettertid er det lett for meg å skjønne hvorfor jeg ble fristet (+)

Det var bare tre problem:

Hjemmekontor, hjemmeskole og hjemme-barnehage. Tre ingredienser som i liten grad bidro til å frigjøre så voldsomt med tid eller energi til å ha masse sex.

Hvorvidt nordmenn faktisk tok oppfordringen til Lindskog på alvor, vet vi ikke. Men gynekolog Nina Willumsen mener mye kan tyde på det motsatte - i all fall når det gjelder småbarnsforeldre.

- Etter koronakrisen har jeg hatt en økning i antall kvinner som kommer til meg og forteller om manglende sexlyst. De opplever ting som overveldende, og er slitne, sier Willumsen, og legger til:

- Mange kvinner opplevde at mye falt på dem under koronakrisen: Ansvarsområder tilknyttet barna, hjemmekontor, omsorg for egne foreldre og alt som må planlegges for å få familien til å gå rundt. Nå tar de det med seg inn i ferien, som også blir annerledes enn vanlig. Mange bekymrer seg for at ferien blir en gjentakelse av korona-tiden.

Glemmer seg selv

Willumsen tror absolutt at menn også har vært påvirket av koronakrisen, men at kvinner har lettere for å innta rollen som hovedansvarlig for familielogistikken og derfor har opplevd situasjon som ekstra krevende.

- Kvinner tar gjerne på seg ansvaret for at «alle skal ha det bra», og så glemmer de seg selv. De føler ikke at de mestrer situasjonen, og er utslitte. Da er sexlysten det første som forsvinner, sier Willumsen.

LES OGSÅ (+): Fire tips til å oppnå klimaks

Dette gjelder for begge kjønn, men når hverdagen blir travel, har kvinner og menn en tendens til å tenke litt motsatt, mener Willumsen.

- Mens kvinner tenker at alt må planlegges og fikses før man har sex, tenker menn at sex er noe man må ha for å kunne få ting gjort.

Så hva prioriterer man først: To do-lista eller «en kjapp en»?

- Jeg tror man må møtes på midten og jobbe sammen for få ting gjort. Det handler om måten man snakker sammen på, og det trenger ikke gjelde bare sex, men også andre former for nærhet og intimitet, sier Willumsen.

Les også Slik løser dere en av de vanligste problemene par har

Som gynekolog med spesiell interesse for kvinnehelse, er hun opptatt av å sette viktigheten av et sunt og aktivt sexliv på agendaen.

- Sex kan være limet i parforholdet i travle perioder. Da er det kanskje det eneste man har sammen bare dere to, sier gynekologen, sier hun, og understreker:

- Sex er en utrolig viktig del av samlivet, det er der man kan hente ekstra overskudd, glede og bekreftelse - spesielt når ting er travelt og vanskelig.

GYNEKOLOG: Nina Willumsen jobber ved Nimo-klinikken i Drammen og er spesielt opptatt av kvinnehelse. Foto: Nimo

Lyst til å ha lyst

Lav sexlyst er et av de vanligste seksuelle utfordringene blant kvinner i dag, og problemet gjør seg spesielt gjeldende etter mange år som kjærester.

En dansk studie fra 2017 bekrefter at kvinner i lange parforhold mister sexlysten. Den magiske grensen ser ut til å gå ved syv år - etter det har kvinnen fem ganger så høy risiko for å få lav sexlyst.

Når det er sagt, så er det som regel ikke viljen det står på. Kvinnene oppsøker jo Willumsen selv for å få hjelp, og ønsker mer enn noe annet å ha lyst på sex. Men sexlyst er ikke noe man kan skru på, og ironisk nok har naturen sørget for at menn og kvinner får litt ekstra utfordringer her.

LES OGSÅ: For at kvinnen skal få orgasme, må én del av hjernen slås av

Generelt sett, har menn og kvinner nemlig ulike tenningsmønster. Menn er generelt mer visuelle og direkte i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem.

- Menn er også velsignet med en sunn dose testosteron, som gjør at de er mer våkne og i kontakt med seksualiteten sin. De er i tillegg ganske forutsigbare i sitt tenningsmønster. Det som tenner en mann på mandag, tenner ham også på torsdag og lørdag, har sexolog Bianca Schmidt tidligere forklart.

SEXOLOG: Bianca Schmidt forklarer at menn og kvinner har ulike tenningsmønster. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Det samme gjelder generelt ikke for en kvinne. Det som tenner henne på tirsdag, trenger ikke fungere på søndag.

LES MER: Slik vekker du kvinnens sexlyst

Hennes tenningsmønster er langt mer flyktig, og avhenger i større grad av en stemning som gir god følelse av nærhet og trygghet med en liten dose romantikk for å få lyst på sex.

Og her kommer hovedproblemet: En manns naturlige måte å initiere sex på, er ofte i konflikt med kvinnens tenningsmønster.

- Når en mann tennes umiddelbart går han kanskje rett bort til dama, tar tak i henne og signaliserer at han vil ha sex ved for eksempel å putte hånda under skjorta hennes. For en kvinne, som kanskje står og tenker på hva hun skal lage til middag og er langt unna det samme sex-landskapet som mannen er, så oppleves dette som brått og invaderende, forklarer Schimdt,

Les også Fem sexstillinger som gjør det lettere for henne å få orgasme

Beste tipset til menn som ønsker mer sex

Når hjernetrener Frank Wedde holder foredrag om hvordan vi kan trene hjernen til å bli mer effektiv, produktiv og lykkelig, kommer han med følgende råd til publikum:

Deaktiver damas amygdala - så vil hun få mer lyst på sex.

Forskning viser samtidig at hjerneaktiviteten i amygdala synker under en orgasme, og det bør ikke være så overraskende. For hvis vi er stresset, redde eller angstfylte, er det vanskelig, om ikke umulig, å oppnå orgasme.

- I dag er vi ikke omringet av fysiske farer på samme måte som før, men amygdala er fortsatt programmert til å forholde seg til farer. Amygdala ønsker ikke å være arbeidsledig så den leter etter andre farer eller stressmoment, og ofte ender man da opp med å fokusere på relativt ubetydelige ting i hverdagen- som rot i stua, uoppredde senger og en kjæreste som kommer sent hjem fra jobb, forklarer Wedde, og fortsetter:

- Ta ut søpla, heng opp klesvasken, ta ut av oppvaskmaskina! Det er en svært liten investering som gir veldig høy avkastning, sier Wedde.

Willumsen gir langt på vei samme råd:

- Det smarteste menn kan gjøre om de ønsker seg mer sex, er å bidra mer på hjemmebane. Bidra til å handle, lage mat og planlegge hverdagen, slik at kvinnen føler hun ikke står alene. Opplever hun at han forsøker å hjelpe, føler hun seg lettere sett og forstått.

Kvinner må samtidig bli flinkere til å ta ansvar for seg selv, og for å prioritere sex, mener Willumsen.

- Kvinner er i større grad villig til å utslette seg selv for andres behov, men her har vi alle et eget ansvar. Nok søvn, mindre alkohol, sunt kosthold og regelmessig trening bidrar til bedre helse og mer overskudd - og mer sex, avslutter gynekologen.