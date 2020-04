Bella Hadid lagde egen reklamekampanje hjemmefra - og bildene hylles

Nå blir modellen hyllet for sin kreativitet.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bildene fra inn- og utland akkurat nå.

Da Bella Hadid ikke fikk muligheten til å møte på fotoseanse for en reklamekampanje for merket Jacquemus, tok hun saken i egne hender.

Med hele vårkolleksjonen i hus, poserer hun nå likevel for kampanjen. Bildene er tatt rundt omkring på badet og i stua hennes, og Hadid har måtte fikset håret selv og latt sminken være fullstendig naturlig.

– Hadde de beste timene, skriver modellen til bildene og gledet seg åpenbart over å være tilbake på jobb, om bare for en stakket stund.

Bildet som får kanskje mest oppmerksomhet, er det aller første, hvor Hadid sitter naken med kun en veske for å dekke det mest nødvendige.

Poseringen kan kanskje minne litt om «the pillow challenge» som også raser rundt i sosiale medier i disse dager, bare at Bellas variant var med en veske.

Likevel gjorde hun det ikke helt uten hjelp. I bildeserien får vi også se to Facetime-videoer fra en samtale mellom Hadid og fotografen bak det hele, nemlig Pierre-Ange Carlotti.

– Når Bella ringer, skriver Carlotti på sin profil og deler bildene.

Les også: Banebrytende eksperiment bekrefter Einsteins teori om tyngdekraften

At modellen har vært så kreativ, imponerer følgerne hennes.

– Du er virkelig et ikon, det er sikkert, skriver en følger av Hadid.

– Har aldri sett noen ha på seg en bag før, skriver en annen.

– Du er den flotteste og mest fotogene på denne jorda, skriver en fan.

Dette er imidlertid ikke første gang Hadid jobber hjemmefra i koronatider. Hun har blant annet hatt en fotoseanse som endte i selveste Vogue.

Les også: Har du lagt merke til ekstra store humler ute nå? Eksperten har en klar advarsel

Sigrid danset til Venke Knutsson - da skjedde dette

Det er aldri feil å dra frem en låt du hørte i stykker som barn, og det var akkurat det artisten Sigrid Solbakk Raabe gjorde denne uken. Hun gravde frem glad-låta «Holiday» til Venke Knutsson fra 2007.

Den 13 år gamle låta fikk frem danseskillsa til Sigrid slik vi er vant til å se henne og sørget for at hennes internasjonale fans nå trygler henne om å starte en Tiktok-konto, og ikke minst spørre etter hvem det er som har låta.

Venke Knutsson selv fikk også med seg at en av nåtidens største, norske musikkeksporter danset til låta hennes, og hun svarte på den triveligste måten:

Dansende i solskinn ute på verandaen til Sigrids låt «Don't Feel Like Crying», mens hun bruker grillspaden som mikrofon.

– Den døra går begge veier!, skriver Knutsson i tillegg til hashtaggene «musikkenskalreddemenneskene» og «keepingmesane».

Les også: Andreas (27) tjener penger på å gå turer. Dette er stedene han mener du bør reise til i år (+)

Korona-hår

Selv om de er en del av Funkyfam, så må Trude og Emil Massa Vasstrand nå rope om hår-hjelp. Så spørs det om ikke de får vår-sveisen klar allerede til uka.

En som har fått fiksa sveisen er Ruby Rose. «Orange is the new black»-skuespilleren har i det siste latt sitt rosa hår vokse ut, men nå er det slutt på det.

Lysbryter-utfordringen fra Tiktok har vært kjent for at to personer bytter på hverandres klær etter å ha skrudd av og på lysbryteren.

Rose har derimot funnet sin helt egne vri på utfordringen. Før lyset skrus av har hun det rosa håret, men når lyset skrus på igjen har hun barbert av mesteparten av håret, utenom en liten lokk på siden av pannen.

Det virker som at den australske modellen og skuespillerinnen er ganske fornøyd med sin nybarberte sveis, for hun har lagt ut flere bilder av den. På ett av dem skriver hun spøkefullt:

– Skled... på en barbermaskin.

Les også Heidi Klum viser fram magen – nå koker det i tyske medier

Les også Fansen raser mot supermodellen etter kontroversielt slankeråd

Les også Maitland Ward Baxter håver inn som pornostjerne – nå blir hun saksøkt