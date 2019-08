Bella Thorne (21) rister av seg Disney-stempelet med pornofilm

Den tidligere Disney-stjernen Bella Thorne (21) hater ikke å overraske. Nå debuterer den fargerike skuespillerinnen med pornofilm.

For snaue ti år siden gjorde hun seg kjent gjennom rollen som CeCe i Disney-serien «Shake it up», men i 2019 har verden blitt kjent med en litt annen Bella Thorne.

Skuespillerinnen fra Florida er kjent som en fri sjel. Hittil i år har hun både kommet ut som panfil og hatt to kjærester på samme tid.

I juni publiserte hun nakenbilder av seg selv, for å komme en hacker i forkjøpet etter at private bilder kom på avveie.

FARGERIK: Bella Thorne har alltid vært en fargerik kjendis, og skuespillerens Disney-serie «Shake it up» var ikke redd for å ta opp temaer som sex og seksualitet. Her poserer stjernen på Coachella tidligere i år. Foto: Pa Photos

Om ikke det var hendelsesrikt nok, debuterer hun også som filmregissør i 2019. Dette blir blant annet omtalt i Se og hør og CNN.

Sistnevnte medie forteller at planen egentlig var å lage en skrekkfilm med juletema, men at hun isteden valgte å lage det hun mener er en vakker, eterisk film.

Les også: Will Smiths kone med åpenhjertig innrømmelse: – Jeg var avhengig av porno

Dominans og underdanighet



Filmen skal vise en frilynt 20-årig gutt som kommer over en overraskende tekstmelding på kjærestens telefon, noe som avbryter morgenrutinen deres og gjør at de havner i en seksuelt ladet situasjon som spinner ut av kontroll, ifølge Pornhubs pressemelding.

Les også: Er du pornodeppa?

– Folk er på en måte redd for å lage en film som dette når det kommer til dominans og underdanighet mellom en mann og en kvinne og hvordan dette forholdet kan snu seg og bli ganske surt, kommenterer Thorne.

HAR ØNSKET Å LAGE PORNO: 21 år gamle Bella skal ha fått god hjelp til sin første porno-produksjon, som hun skal ha hatt et ønske om å lage lenge før det ble en realitet. Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP

Sammenligner med Shakespeare

Pornhubs visepresident Corey Price er ikke sjenert når han kommenterer filmen og sammenligner den med en av tidenes mest romantiske verk av Shakespeare.

– Det er en moderne, seksuell Romeo og Julie-aktig fremstilling av to elskere hvis skjebne var forutbestemt, og som har en utemmet seksuell lengten etter hverandre, sier Price.

– Bellas kreativitet og fantasi er personifisert gjennom filmens løp, hvor hun tar seerne med på en reise av lidenskap og lyst.

Les også: Nordmenn deler bilder av kjønnsorganene sine på Kvinneguiden-forum: - Det bor en ekshibisjonist i mange av oss, spesielt menn

DEBUTEN: «Him&Her» blir Bella Thornes debut som filmregissør. Foto: Pa Photos

Skal skape større bredde i pornoindustrien

Pornofilmen har fått tittelen «Him & Her» og vil sendes på pornonettstedet Pornhub. Pornostjernene Abella Danger og Small Hands spiller i filmen, og Bella Thornes eks Mod Sun stiller blant annet med musikk til filmen.

FORTSATT VENNER: Bella samarbeider med eksen Mod Sun som har laget noe av musikken til pornofilmen hennes. Foto: Pa Photos

Thornes verk er en del av en serie som skal vise debutfilmer laget av uforventede gjestedirektører, opplyser nettstedet.

Målet er at disse filmene skal bidra med større bredde innenfor produksjon av porno, og gjøre innholdet mer variert og passende for mange ulike typer seere.

– Jeg er veldig heldig med at Pornhub ville bli med og produsere dette med meg, for jeg har delt ideen rundt for en stund siden og da var ting tenkt veldig annerledes, sier Thorne i en kommentar gjengitt av CNN.

Filmen vises for første gang på Oldenburgs internasjonale filmfestival i Tyskalnd 11. september.