Bella Thorne hylles for sexfilm: – Bryter tabu

Feirer med dristig forside.

At den tidligere Disney-stjernen Bella Thorne (21) liker å overraske, provosere og utfordre sosiale normer, er ingen hemmelighet.

Hittil i år har hun både kommet ut som panfil og hatt to kjærester på samme tid. I juni publiserte hun nakenbilder av seg selv, for å komme en hacker i forkjøpet etter at private bilder kom på avveie, og i august skapte hun massive overrskrifter da det ble kjent at hun skulle debutere som pornofilmregissør.

Pornofilmen «Her & Him» har imidlertid gjort stor suksess. Torsdag kunne Pornhub meddele at 21-åringen vil motta en pris for beste visjon under Pornhubs andre prisutdeling.

Se traileren til Bella Thornes aller første pornofilm øverst i saken!

Ifølge Hollywood Reporter går prisutdelingen av stabelen den 11. oktober i Orpheum Theatre i Los Angeles, der Pornhubs ambassadør, Asa Akira, skal lede showet.

Bella Thorne hylles for sexfilmen «Her & Him». Her poserer hun under Sundance Film Festival i 2018. Foto: Taylor Jewell (Invision / AP / NTB Scanpix)

- Bryter tabu

Prisen fra Pornhub er ikke den første prisen Thorn har vunnet fra filmlerretet. Opptil flere ganger har hun stukket av med priser for roller hun har gjort i Disney-filmer og andre filmproduksjoner.

Likevel betyr denne prisen noe helt spesielt for 21-åringen.

- Jeg er glad for at slike skjønnhetsvisjoner kan vises i et nytt lys (..) Å bryte tabuet rundt det som klassifiseres som vakkert, har alltid vært en drøm for meg, og jeg blir så glad for å se at det blir anerkjent for det det virkelig er: Vakker, visjonær kunst, sier Thorn i en uttalelse.

Se hele intervjuet med Bella Thorne under:

Feirer med pikant forside

Prisen Thorn har vunnet har ikke gått ubemerket hen. I oktoberutgaven av det internasjonale magasinet L'officiel Italia pryder hun nå forsiden i deres «Statement»-utgave med tittelen «The Icon».

Også der overrasker 21-åringen med en noe utfordrende overdel som ikke overlater noe til fantasien.

Foto: Faksimile (L'officiel Italia)

Forsiden har Thorn selv delt på sin Instagram, der hun takker magasinet for tittelen som ikon.

- Tusen takk, skriver hun til bildet.