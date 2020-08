Bella Thorne knuste OnlyFans-rekord: Tjente én million dollar på ett døgn

Den tidligere Disney-stjernen gjør stor suksess på medlemsnettside.

Da Bella Thorne (22) for en snau uke siden annonserte sin overgang til OnlyFans, en medlemsnettside med erotisk innhold, var det flere som strømmet til for å se hva hun la ut.

Nesten umiddelbart ble nettsiden så overbelastet at den var nede over en kort periode.

Engasjementet rundt den tidligere Disney-stjernens OnlyFans-kanal ser imidlertid ikke ut til å ha roet seg, og 22-åringen tjener fett på å dele innhold med betalende brukere.

Faktisk holder hun nå rekorden som den som har klart å tjene mest penger på ett døgn, skriver blant andre PageSix.

Knuste OnlyFans-rekord

Den profesjonelle tennisspilleren Adi Spiegelman (21) var blant dem som kommenterte Instagram-innlegget der Thorne annonserte OnlyFans-nyheten for en snau uke siden.

«Du kommer til å bli millionær», skrev Spiegelman.

Det skulle vise seg å stemme relativt bra. Ifølge PageSix tjente 22-åringen én million dollar på sin første betalte dag.

Med dagens kurs tilsvarer dette i underkant av ni millioner norske kroner, nærmere bestemt 8,94 millioner.

En representant for OnlyFans forteller til nettstedet at et abonnement på Thornes kanal koster 20 amerikanske dollar, 178 norske kroner, i måneden. Eieren av kanalen, altså Thorne, tjener 80 prosent av dette, i tillegg til at hun får tips og donasjoner fra de betalende brukerne rett i egen lomme.

Aktiv på kanalen

Hva Thorne deler på OnlyFans er ikke kjent, men hun har blant annet uttalt at hun vil legge ut personlig innhold, samt bilder og videoklipp som aldri har sett dagens lys tidligere.

I tillegg vil hun dele innhold fra en film hun produserer med regissør Sean Baker (49).

Ifølge PageSix er Thorne svært aktiv på kanalen sin, og svarer på alle meldingene hun får tilsendt fra følgerne sine.

Bella Thorne er imidlertid ikke den eneste kjendisen med en kanal på Only Fans. Også rapperen Cardi B (27) og den tidligere skuespilleren Maitland Ward (43) har egne kanaler.