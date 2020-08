Bella Thorne startet profil på OnlyFans - nettsiden krasjet

Nok en Disney-stjerne har blitt en del av den erotiske nettsiden OnlyFans.

Tidligere Disney-skuespiller Bella Thorne meldte sin overgang til OnlyFans.com, en medlemsnettside med mye erotisk innhold, i en video publisert på Instagram (se video over).

Annonseringen av overgangen resulterte i overbelastning av nettsiden og at den var nede en kort periode. I følge Page Six koster et abonnement på kanalen hennes 845 kroner for seks måneder. Tidligere i år annonserte også tidligere Disney-stjerne Maitland Ward at hun blir å se på Onlyfans.com.

Bella Thorne annonserte overgangen til Onlyfans med en video publisert på Instagram. Foto: Bella Thorne (Instagram)

Les også Disney-stjernen Maitland Ward Baxter går til pornobransjen





Tidligere Disney-stjerne

Bella Thorne (22) var 13 år gammel da hun fikk rollen som CeCe i Disney-serien «Shake It Up!». Siden har hun vært å se i en rekke filmer og serier som blant annet «Alvin og gjengen» og «Entourage». I 2019 tok hun første steg inn i den erotiske indutrien med filmen «Her and Him» som hun selv regisserte.