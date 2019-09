Ben Adams fra A1 advarer etter ublidt møte på el-sparkesykkel: – Jeg kunne vært død nå

Den folkekjære sangeren kommer med en kraftig advarsel etter han så døden i hvitøyet på el-sparkesykkel.

I forrige uke hadde Ben Adams fra A1 en travel uke, med konsert i Oslo fredag, samt at han danset med Jan Tore Kjær og dansepartneren Tone Jacobsen på lørdagens direktesending av «Skal vi danse».

Dermed måtte han haste mellom dansestudioet og øvingslokalene til A1, og leide en el-sparkesykkel for å spare tid. Så gikk det hele alvorlig galt.

GJENNOMFØRTE: Jan Tore Kjær og Tone Jacobsen, med Ben Adams i lørdagens «Skal vi danse». Adams klarte å gjennomføre dansen i «Allstars»-sendingen, til tross for fallet på el-sparkesykkel tidligere i uken. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er så farlig, det er latterlig

– Jeg falt av en av de elektriske scooterne, og hadde det vært en trikk bak meg hadde jeg vært død nå. Det er så farlig, det er latterlig, sier Ben

Ben forklarer at det var lett regn på bakken der han kjørte.

– Nå om dagen har ikke en del av sparkesyklene mønster i dekket, så jeg bare trykket på bremsen og den fløy rett under meg og jeg falt rett ned og slo meg på siden, forteller han.

– Jeg vil ikke overdramatisere, men jeg kunne ha dødd

Den britiske artisten ble skremt av hendelsen og håper flere blir klar over faren ved å kjøre el-sparkesykkel når det er regn ute. Han vil råde folk til å tenke seg om to ganger.

– Vær virkelig forsiktige. Det var en nær-døden-opplevelse. Jeg vil ikke overdramatisere det, men jeg kunne faktisk ha dødd, sier artisten.

Han var på vei forbi Bristol Hotel midt i Oslo sentrum da ulykken skjedde.

ADVARTE: Etter sendingen vil Ben Adams advare om hvor galt det kan gå på el-sparkesykkel, og spesielt når det er regn på bakken. Foto: Espen Solli/TV 2

– Oj, der er det mye trafikk også.

– Masse trafikk! Jeg kunne faktisk blitt påkjørt. Jeg var i sjokk, jeg reiste meg opp og tenkte «herregud, jeg falt...».

Ben Adams var i slutten av tenårene da populariteten til A1 steg til himmels, med låter som «Same old brand new you» og coverversjonen av a-Has «Take on Me» og senere «Caught in the middle».

Ble rystet

Han har senere ved flere anledninger vært åpen om at mye av tiden etter bandet ble oppløst i 2002 ble brukt på å døyve tomheten, med fest og fyll.

– Så du livet passere i revy?

– Jeg husker ikke så mye av livet mitt, fordi jeg har vært full mesteparten av tiden, men hvis jeg ikke hadde drukket så mye i livet hadde jeg nok hatt et flashback-øyeblikk, sier artisten.

Den britiske popstjernen fullførte både konsert og «Skal vi danse»-sendingen i forrige uke, selv om han ble småskadd etter fallet. Nå venter mer øving for boybandstjernen før A1 igjen skal holde konsert på norsk jord.

– Det har vært en travel uke. Jeg har hatt trening til Skal vi danse og konsert, og når du tror du skal dø så blir du litt rystet, så det var definitivt i bakhodet-Men jeg lever og er her, og det er fantastisk å være tilbake i Norge.