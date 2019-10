Ben Adams fra A1 flytter til Norge: Har kjøpt leilighet i Oslo med kjæresten Sara

Se hvordan paret har fått det i leiligheten på Grünerløkka.

Britiske Ben Adams (37) fra A1 har de siste ti årene vært sammen med Sara Skjoldnes (28) fra Skien. Nå har Ben og Sara kjøpt leilighet sammen på Grünerløkka.

– Jeg har ofte bodd på hotell i Oslo, men det har vært i andre områder og veldig stille. Jeg så på Oslo på søndager som kjedelig, veldig stille og helt uten liv. Litt som i westernfilmer, når markløperne blåser forbi, ler Adams.

– Det tok ti år å overtale han til å flytte hit, altså?

– Hehe, vi har egentlig ikke tenkt på det før de senere årene, for vi har vært veldig fornøyd med å bo i London. Nå bor de fleste av vennene mine i Oslo, og når Ben har besøkt Oslo har han etter hvert trivdes bedre og bedre her. Tanken på å flytte hit og bo her var likevel en tøffere beslutning, forteller Sara.

Var aldri i tvil om hvor de ville flytte

I sommer snudde de imidlertid og fant ut at de skal bo mer i Oslo-leiligheten de egentlig hadde tenkt å leie ut på fulltid.

Drømmen på «løkka» har kostet snaue 4 millioner, og de var aldri i tvil om at det var akkurat dette området de ville til.

Bli med inn i leiligheten i videoen øverst.

– Det skjer mye her, selv i helgene. Det er markeder, butikkene er åpne, det er folk på restaurantene og livemusikk. I går fant jeg faktisk en britisk pub med engelsk pubquiz, så det var helt strålende. For meg føles Grünerløkka mer som London enn andre steder i Oslo, sier Ben.

– Ja, Grünerløkka har litt av alt vi lette etter. Det er liv her og en god miks av mennesker, slik som vi er vant med fra London, supplerer Sara.

Idyll i gammel bygård

Parets leilighet ligger i en klassisk bygård på nedre løkka. Det er en lun loftsleilighet med soverom, kjøkken, stue og spisestue i ett, samt balkong.

Dessuten har paret bygget en hems av et gammelt loft som fulgte med leiligheten, slik at de har to ekstra soveplass til gjester.

Sara og Ben har selv stått for oppussingen av leiligheten, med god hjelp fra Saras pappa Terje, og en rørlegger som har fikset badet.

– For det meste har vi gjort noen små grep for å oppdatere leiligheten, som for eksempel på kjøkkenet og badet. Vi ville ikke kaste ut noe som har vært mulig å bruke, så derfor har vi oppdatert det, forteller Sara.

Den største utgiften har vært å skifte til fiskebeinsparkett og å investere i en peis som skaper hygge under mørke, kalde vinterkvelder.

Paret har også beholdt Bens hus i Clapham i London, slik at de fortsatt kan dele tiden sin mellom Norge og England.

Har blitt avhengig av Finn.no

Ben og Sara er også et veldig miljøbevisst par, med sterk fokus på «upcycling», nemlig å gjøre noe kreativt med brukte ting.

– Jeg er blitt avhengig av Finn, for en del av tingene du kan finne er sånn «herregud, har du sett dette bordet?», for det er så fine ting, sier Ben, før han peker på stuebordet.

– Dette bordet var et bildetriks, for på bildet så det ut som et spisebord. Vi har lakkert stålbunnen og fått det til å fungere veldig bra som stuebord, ler Ben.

Se bruktfunnet som ble gjort om til stuebord i videoen øverst.

I hjemmet er han ansvarlig for de fleste kreative innslagene og Sara forteller om en veldig interesse for lyssetting. Blant annet har artisten anskaffet ledlys i lilla, som lyser stemningsfullt opp øverst på et par av veggene i stuen.

Dessuten har det vært en øvelse å få inn møblene. Bygården har nemlig ikke heis, så for å komme seg til leiligheten er det hele 99 trappetrinn som må fortæres.

Snakker om barn

Det var tilbake i 2009 at Ben og Sara møttes på en kjendisfest i regi av God kveld, Norge. Ben var godt vant til kjendisfester, mens Sara, som på den tiden hadde klengenavnet «Misse-Sara» i pressen, var sjelden den typen arrangementer.

PÅ RØD LØPER: Sara Skjoldnes med kjæresten Ben Adams og resten av A1 på rød løper i Fredrikstad i 2010, året etter de to ble et par. Nå har de to knyttet sterkere bånd til Norge, etter å ha kjøpt leilighet i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Det føles ikke så lenge som ti år, men når det dukker opp minner fra fire år tilbake eller syv år tilbake, så blir man minnet på at vi faktisk har hatt et liv sammen, sier Ben.

I desember feirer paret sin 10-årsdag, og det bringer på bane spørsmål om de etter hvert ønsker å få barn.

«MISSE-SARA»: Som 17-åring vant Sara Skjoldnes Frøken Norge og ble vårt håp i Miss World samme år. I dag jobber hun som modell, men har også utdannet seg innen økonomi. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

– Det er faktisk bare det siste året at jeg har tenkt at det ville vært ganske koselig. Jeg har begynt å tenke at det kanskje ikke er så stress, at man kan reise med barnet og at det vil løse seg helt fint, forteller Ben.

– Vi har begynt å snakke om hvordan vi kan løse logistikken rundt det å ha barn, for sånn blir man etter ti år. Veldig romantisk, men så synes vi det er viktig å snakke om også, og å ha alt det praktiske i orden, sier Sara og Ben.

– Nå er det nok mange foreldre der ute som vil le av hvor naive vi er, for det går vel sikkert ikke å være godt nok forberedt, legger Sara til lattermildt.

En ting de ikke er like sikre på, er om de kommer til å gifte seg.

SUPERBAND: A1 under sin storhetstid, her fotografert før en konsert i Norge i år 2000. Fv: Ben Adams, Christian Ingebrigtsen, Mark Read og Paul Marazzi. Foto: Erik Johansen / SCANPIX

– Det er faktisk noe vi snakker mye om i disse dager. Jeg hadde alltid en tanke om at jeg ønsket meg et stort, klassisk bryllup, men med tiden så blir man usikker på om det egentlig er det man vil. Det vi vet er jo at vi vil være sammen, spørsmålet er om man trenger et bryllup, og i så fall hva slags, sier Sara.

– Om vi hadde forlovet oss på dette stadiet, ikke at det ikke skal skje, men da tror jeg ikke folk hadde reagert veldig. Det er mer sånn «dere har jo vært sammen for alltid». Jeg ser for meg at vi kommer til å ha et lite bryllup i så fall, og at det blir på Santorini eller noe, legger Ben til.

Ble økonom under modelljobber

Til vanlig jobber Sara som modell, men hun har vært opptatt å skaffe seg en utdanning.

Nå er hun ferdig utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bergen, og studietiden har hun unnagjort i London.

– På fotoshoot er det mye dødtid, så jeg har brettet ut bøkene og jobbet med studiene der. Hvis du er er i ferd med å løse en komplisert matteoppgave og brått må på set kan man bli litt frustrert, men det har fungert bra, ler den driftige Skiens-jenta som har fått forelesninger på video og reist til Bergen for å ta eksamener.

Nå er hun i oppstartsfasen av å starte et byrå innenfor markedsføring, sammen med en god venninne. Allerede har de skaffet flere spennende samarbeid, og fremtiden ser lys ut for mer enn modellkarrieren.

Kommer til å jobbe mye i Norge

Mens Sara har studert, har Ben også hatt mer enn nok å henge fingrene i. Han har blant annet spilt i musikaler, men også vært medforfatter på 80-tallsmusikalen «Eugenius!», som har blitt spilt i Londons famøse West End. Nå er den i ferd med å selges til andre land.

POPULÆR DUETT: Sammen med Ulrikke Brandstorp spilte Ben Adams i sommer inn Lady Gaga og Bradley Coopers megahit «Shallow». Nå skal de to fortsette å jobbe sammen. Foto: TV 2

Dessuten turnerer han stadig vekk med A1 og jobber med ulike musikkprosjekter.

Denne uken fullførte A1 sin andre av to konserter på Vulkan Arena. London-konsertene bandet satt opp ble tidligere i år solgt ut i løpet av minutter. Så i november og starten av neste år legger bandet ut på en lengre turné i Storbritannia.

I tillegg venter julekonserter og Asia-turné.

– Vil det bli aktuelt å jobbe mer i Norge, nå som du har fast adresse her?

– Jeg har alltid jobbet mye i Norge og det dukker stadig opp ting her som det er morsomt å bli med på, enten det har med musikk eller tv å gjøre. Med A1 har vi planer om konserter neste år og jeg skal jobbe mer med Ulrikke Brandstorp, som jeg spilte inn coverlåten «Shallow» med i sommer. Det hadde selvsagt vært gøy å sette opp en musikal her også, og å vise den til det norske publikummet, forteller han.