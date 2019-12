Ben Adams røpet forlovelsen uker før han skulle fri

Nå er A1-Ben og norske Sara Skjoldnes forlovet.

Etter ti år som kjærester tok britiske Ben Adams, kjent fra det populære boy-bandet A1, og Sara Skjoldnes det store steget og flyttet sammen til Oslo etter å ha bodd i London de siste årene.

LES OGSÅ: Se hvordan paret har fått det i leiligheten på Grünerløkka.

Nå ser det ut til den forelskede duoen har tatt forholdet enda et steg videre. For noen dager siden kunne Skjoldnes nemlig røpe at hun og Adams har forlovet seg.

- Gratulerer med 10-års jubileum, Ben. 10 år er veldig, veldig lenge. Finnes ingen bedre måte å feire på, enn å hente min faktiske forlovelsesring. Selv om jeg elsker skjell-ringen fra Ginto Island, tror jeg denne vil vare lenger, skrev Skjoldnes på Instagram.

Røpet forlovelsen

Skjoldnes røper overfor Nettavisen at forlovelsen fant sted under parets ferie på Fillipinene tidligere i november, men at de ventet på de faktiske forlovelsesringene før de annonserte forlovelsen.

Forlovelsesringene valgte de nemlig ut sammen.

- Ben klarte faktisk å røpe seg noen uker før han fridde da han uttalte at han synes det var utrolig vanskelig å finne ringer, ler Skjoldnes.

For Skjoldnes sin del var det ingen krise at planene om et frieri ble røpet, og de dro til London for å finne de perfekte forlovelsesringene.

- Vi fikk dem tegnet og håndlaget. De er utrolig fine, forteller Skjoldnes.

Overraskende frieri

Til tross for at Ben Adams hadde røpet forlovelsen, kom likevel frieriet som en overraskelse.

- Jeg ble veldig overrasket da han fridde på Filippinene. Det kom flere uker før ringene skulle være ferdig. Han hadde fått laget en ring av tau og skjell fra øya vi var på. Det var veldig søtt, forteller hun.

Frieriet kom nok ikke bare som en overraskelse på Skjoldnes. Da Nettavisen møtte paret tidligere i år, kunne de røpe at de faktisk hadde snakket om det å gifte seg, men var i tvil om de i det hele tatt trengte et bryllup.

- Jeg hadde alltid en tanke om at jeg ønsket meg et stort, klassisk bryllup, men med tiden så blir man usikker på om det egentlig er det man vil. Det vi vet er jo at vi vil være sammen, spørsmålet er om man trenger et bryllup, og i så fall hva slags, uttalte Skjoldnes den gang.

- Haster litt

Hva slags bryllup de skal ha, vet paret fortsatt ikke. Men er det en ting Skjoldnes er opptatt av, så er det at de ikke blir værende forlovet i flere år frem i tid.

- Vi faktisk snakket om å gifte oss til sensommeren allerede. Søsteren til Ben skal gifte seg sommeren etter, også har vi noen venner som skal gifte seg i 2021. Nå har vi vært sammen i ti år, og vi gidder ikke å bli værende forlovet i like lang tid, sier Skjoldnes.

Det var tilbake i 2009 at Ben Adams og Sara Skjoldnes møttes på en kjendisfest i regi av «God kveld Norge». Adams var godt vant til kjendisfester, mens Skjoldnes, som på den tiden hadde klengenavnet «Misse-Sara» i pressen, var sjelden den typen arrangementer.

PÅ RØD LØPER: Sara Skjoldnes med kjæresten Ben Adams og resten av A1 på rød løper i Fredrikstad i 2010, året etter de to ble et par. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Det føles ikke så lenge som ti år, men når det dukker opp minner fra fire år tilbake eller syv år tilbake, så blir man minnet på at vi faktisk har hatt et liv sammen, uttalte Adams tidligere i år.

Tidligere i desember feiret paret sin 10-årsdag.