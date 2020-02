Ben Affleck åpner opp om et raknet liv: – Mitt livs største anger er skilsmissen

Åpenhjertig Ben Affleck forteller at han angrer på at han forlot kona og at en ny Batman-film ville tatt livet av ham.

Det er i et større intervju med The New York Times at Ben Affleck denne gang er svært åpen om karrieren som har gått dårlig, sin evige og meget offentlige kamp mot alkholoen og at han aldri skulle forlatt eks-kona Jennifer Garner.

– Mitt livs største anger er skilsmissen, forteller han i intervjuet.

Jennifer Garner og Ben Affleck ble et av Hollywood største par etter at de traff hverandre under innspillingen av «Pearl Harbour» i år 2000.

Jennifer Garner og Ben Affleck i lykkeligere tider, tilbake i 2004. Paret skilte seg i 2018. Foto: AP Photo/Charles Krupa

Hadde alkohol-smell foran hele verden

Romansen som oppsto skulle føre til ti års ekteskap og tre barn, før paret etter en lang separasjon tok ut skilsmisse og gikk fra hverandre i 2018.

Det påfølgende året, i 2019, ble det veldig tydelig for verden at Affleck på ny hadde alvorlige problemer med alkoholen. Etter å angiveligvis ha vært edru i ett år, ble han fotografert sjanglende og snublende av paparazzi-fotografer etter en fest. Deretter reiste han på kasino med en ukjent kvinne og det som skal ha vært rund 20.000 dollar i kontanter, og hendelsen førte til at han igjen sjekket inn på rehab.

Som så mange ganger før var eks-kona Jennifer Garner ved hans side gjennom denne krisen også.

– Du prøver å få deg selv til å føle deg bedre gjennom å spise, drikke, sex eller gamling eller shopping, eller hva enn det måtte være. Det ender med å gjøre livet ditt verre, men da gjør du disse tingene enda mer for å prøve å få det ubehaget til å forsvinne. Det er da smerten starter. Det blir en ond sirkel du ikke kan komme deg ut av. Det er i hvert fall det som skjedde meg, forteller Affleck til New York Times.

Ben med datteren Violet Affleck i Los Angeles i 2019. Foto: Pa Photos

Karrieren knakk sammen

At Ben Affleck har slitt med alkoholisme har vært ute i dagen i årevis. I intervjuet forteller Affleck om at han kommer fra en familie med en tragisk skjebne. Han så faren full nesten hver dag, tanten var heroinavhengig, bestemoren og onkelen tok sine egne liv og både Ben og broren Casey sliter med alkoholmisbruk.

At misbruket har kostet, er det ingen tvil om.

Ben Affleck har tidligere høstet Oscar-statuetter både for manuset til «Good Will Hunting» og beste film for «Argo», men de senere årene har imidlertid karrieren bremset opp. Blant annet klarte ikke superhelt-filmen «Justice League» på langt nær å spille inn forventet antall mynter i kassa.

– Du vil drikke deg selv til døde

Superhelt-segmentet har ikke vært Afflecks beste venn de siste årene. Etter å ha gestaltet rollen som Batman hele tre ganger ble problemene hans tydeligere enn noensinne da den forestående «The Batman»-filmen skulle lages.

– Jeg viste noen manuset til «The Batman». De sa «jeg synes manuset er bra. Jeg tror også at du vil drikke deg selv til døde hvis du går gjennom det du nettopp gikk gjennom igjen», forteller Affleck i intervjuet.

Dermed takket han både for seg som Batman og droppet også å være regissør på filmen som vil ha premiere i 2021 med Robert Pattinson i hovedrollen.

Affleck forteller nå at å fortsette i Batman-rollen kunne tatt knekken på ham. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Veien tilbake

I år blir han imidlertid å se på kinolerretet igjen og for første gang på fire år bærer han en egen film. Hele fire prosjekter er på tapetet, og at det virker som et ledd for å reparere karrieren bli enda mer tydelig når man ser plottet til filmen «The Way Back», en tittel som selvsagt ikke er tilfeldig valg, som har premiere senere i år.

Her spiller Ben Affleck en basketballtrener som sliter med alkohol, blir forlatt av kona og barna og må sjekkes inn på avrusningsklinikk. For Ben Affleck blir dette åpenbart veldig nært tatt i betraktning hans egen situasjon de siste årene.

Regissør Gavin O' Connor forteller til New York Times at det finnes en meget sterk scene i filmen, hvor Afflecks karakter får besøk av eks-kona mens han er på avrusningsklinikken og at førstnevnte må beklage oppførselen sin.

– Det var som en demning bristet. Det var oppsiktsvekkende og mektig. Jeg tror det var et veldig personlig øyeblikk i filmen. Jeg tror det var ham selv, forteller regissøren.

