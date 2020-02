Benjamin Ingrosso innrømmer at han fortsatt sliter etter bruddet med kjæresten

Den svenske popstjernen har én oppfordring til folk med kjærlighetssorg.

I mars i fjor ble det kjent at den svenske popstjernen Benjamin Ingrosso og kjæresten gjennom seks år, Linnea Widmark, hadde gjort det slutt.

Nyheten kom som et sjokk for både den norske og svenske fansen, og i ettertid har Ingrosso vært svært åpen om at tiden etter bruddet har vært utfordrende for ham.

Da Nettavisen møtte den sjarmerende 22-åringen på den røde løperen under «Vixen»-utdelingen forrige uke, kunne han fortelle at han fortsatt har kjærlighetssorg.

- Det står fortsatt helt stille, men det er som det er, uttalte Ingrosso til Nettavisen.

RØD LØPER: Benjamin Ingrosso på den røde løperen under «Vixen»-utdelingen fredag forrige uke. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Oppfordrer til å søke hjelp

Ingrosso anser seg selv som heldig som har mulighet til å uttrykke følelsene sine via tekst og musikk. Det er noe han oppfordrer alle som har kjærlighetssorg til å gjøre.

- Jeg tror det er lurt å skrive ned følelsene sine på et ark, også skal man ikke være redd for å spørre om hjelp, sa han og fortsatte:

- Det er viktig å prate med venner og familie om hva man føler uten at man skal føle at man snakker for mye om seg selv. For de kommer til å være der for deg, hvis de er ekte venner, understreket han.

Oppsøkte psykolog

At Ingrosso har brukt det siste året til å prosessere følelsene sine gjennom låtene sine, er ingen hemmelighet.

I låten «Costa Rica», som han slapp rett føl jul i fjor, synger han blant annet «I want to go to Costa Rica so I can bring back my Linnea», eller «Jeg vil dra til Costa Rica så jeg kan hente tilbake min Linnea» på norsk.

- Jeg synes det er vanskelig å prate om. Derfor uttrykker jeg det heller gjennom låtene mine, uttalte han i et intervju med den svenske avisen Expressen i januar.

I samme intervju kunne han også avsløre at han selv har oppsøkt hjelp det siste halvåret.

- Det siste halvåret har jeg gått til en psykolog en gang i uken. Jeg er 22 år og jeg har en ganske god oversikt over hvem jeg er, men grunnen til at jeg går til en psykolog er for å finne ut av hvorfor jeg er som jeg er. Jeg vet hvordan jeg er i visse sammenhenger og jeg vet at jeg blir lei meg og sur, men jeg vil vite hvorfor, fortalte han og fortsatte:

- Bruddet tok også mye lenger tid å komme over enn jeg trodde, så jeg trengte å bearbeide det og spørre meg selv hvorfor ting var som det var, sa han.

