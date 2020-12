I 2021 har Bent Høie (H) tenkt å gi alt for å oppfylle sitt største ønske for året.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (49)

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Jeg skal feire jul sammen med mannen min Dag Terje på hytta. Det blir bare oss to i år.

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Jeg er heldig og har bare gode juleminner. Det som er det fine med julen er at mye er likt, det samme gjentar seg. Derfor er det vanskelig å skille en jul fra en annen. Men ett år leide Dag Terje og jeg en stor hytte på fjellet der vi kunne samle hele familien på min side. Det ble ekstra fint, mer ro og tid sammen.

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Vi skal feire sammen med nære venner på hytten. Godt innenfor smitterådene.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - Et veldig tøft og vanskelig år for veldig mange.

Ditt største ønske for 2021? - Lave smittetall og at vi klarer å få vaksinert en stor del av befolkningen i Norge til sommeren.

Hva er dine planer for det neste året? - Det å gjøre alt som er mulig for at mitt største ønske for 2021 slår til.

