Bent Høie tar til tårene etter ektemannens overraskelse: - Det går ikke an å bli mer homo enn det

Bent Høie og ektemannen Dag Terje Klarp Solvang feirer 20 år som ektefeller. Det ville Solvang markere.

Denne uken har programleder Solveig Kloppen (49) invitert helse- og omsorgsminister Bent Høie (49) og søstrene Else Kåss Furuseth (40) og Cecilie Ramona Kåss Furuseth (36) til kveldens episode av «En kveld hos Kloppen».

Som vanlig blir det prat, latter og gode historier over mat som gjestene selv står for. Men da ektemannen til Bent Høie, Dag Terje Klarp Solvang (48), plutselig dukker opp tar det hele en helt annen vending.

Plutselig hører Høie og de andre gjestene et kor begynne å synge «All you need is Love», og inn kommer ektemannen til Høie med hele Birkelunden Mannskor bak seg.

Tok til tårene

Det hele blir et sterkt og rørende øyeblikk, og Bent Høie klarer ikke holde tårene tilbake.

- Jeg ble utrolig overrasket, og jeg var overhodet ikke forberedt. Vi hadde bryllupsdag dagen etter innspillingen, og med mannskoret og solsikkene jeg fikk ble det et veldig flott og sterkt øyeblikk, sier Høie til Nettavisen.

For 20 år siden giftet Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang seg. Seremonien fant sted i Stavanger i et bedehus som var gjort om til en revyscene. Også den gang var solsikkeblomsten et viktig element i bryllupet.

STERKT ØYEBLIKK: Bent Høie blir overrasket av ektemannen dagen før bryllupsdagen og tar til tårene. Foto: NTB Scanpix

- Solsikkene har en helt egen historie for oss. Det er fra vår aller første tur sammen til Amsterdam. Det var en veldig fin tur der vi syklet rundt og kjøpte solsikker som vi hadde i kurven. I tillegg minner solsikken meg veldig om Dag Terje, en lang stilk med en solstråle på toppen, forteller Høie og skyter inn:

- Det er som jeg sa til Solveig; Det går ikke an å bli mer homo enn det, ler han.

Fortsatt stormforelsket

Det er ikke til å stikke under stol at Bent Høie har hatt mye å gjøre på jobb om dagen. Helt siden Norge innførte strenge koronarestriksjoner tidligere i mars, har jobbtelefonen alltid vært på og jobben har måttet kommet først.

Til Solveig Kloppen kan imidlertid Høie fortelle at selv etter 20 år som gift, og som helseminister midt under korona, er han fortsatt like forelsket som han var da han giftet seg med Solvang.

Selv tror han hemmeligheten til et godt forhold er ganske enkelt.

- For det første må man aldri slutte å være forelsket i den personen man møtte. For det går ikke an å gå rundt å tro at man skal endre en person. Også handler det om å sette av tid til hverandre, sier Høie til Nettavisen og fortsetter:

- Selv om vi begge to jobber mye og trives med det, har vi alltid gitt hverandre rom til å gjøre det uten å gi den andre dårlig samvittighet. I tillegg er vi flinke til å sette av tid til å bare være oss to, og det tror jeg er ganske viktig.

Enda tettere etter korona-utbruddet

Selv om det har vært mye jobb for Høie den siste tiden, mener han at korona-tiden også har gitt ham tid til å være mer hjemme.

- Man skulle kanskje ikke tro det, men også jeg har opplevd det å få enda mer tid til de hjemme. Og spesielt under pandemien har Dag Terje og jeg opplevd å komme enda nærmere hverandre. Vi trives veldig godt i hverandres selskap og har det veldig fint sammen, sier han.

