Bergensrapperen «Kamelen» tiltalt for ran og trusler

Artisten risikerer lang fengselsstraff, men mener selv det er en «syk» siktelse.

Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som «Kamelen», er for mange mest kjent for låtene «Familien først» og «Si ingenting».

I sistnevnte låt oppfordrer rapperen til å holde tett til politiet, men har selv måttet forklare seg for retten de siste dagene.

Artisten skal ha forklart seg om flere av tilfellene han er tiltalt for, men han erkjenner ikke skyld på det mest alvorlige punktet.

- Han nekter for å ha begått noe ran, sier artistens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til NRK.

- Det er en syk siktelse, sa «Kamelen» selv til NRK på vei ut av rettssalen.

Drapstruet 56-åring

Ranet artisten er tiltalt for skal ha skjedd mandag 17. februar på Bontveit i Fana bydel. «Kamelen» skal ha hjulpet en kamerat med å oppsøke en nabo kameraten har hatt en langvarig konflikt med.

Naboen er en 56 år gammel mann, som i opptrinnet skal ha blitt sprayet i øynene med pepperspray uten forvarsel. Mannen har forklart at det var «Kamelen» som sprayet han i øynene.

MANAGER: Rapperen Kamelen (t.h.) med sin manager Leo Ajkic i forbindelse med Spellemannprisen 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Da artisten og kameraten la merke til at fornærmedes kjæreste tok bilder av opptrinnet, skal en av dem ha trukket kniv og truet henne til å gi fra seg mobiltelefonen.

Den fornærmede hevder også at «Kamelen» truet ham på livet med ordenene «neste gang dreper jeg deg».

I tillegg er Mosele tiltalt for et annet tilfelle av trusler i forbindelse med filming med mobiltelefon, kjøring uten førerkort og oppbevaring av både pepperspray og patroner, skriver NRK.

To av forholdene som artisten er tiltalt for, en trusselhendelse og kjøring uten gyldig førerkort, skal ha skjedd i november og desember 2019, ifølge tiltalen.

Mener påtalemyndighetens reaksjon er voldsom

Artistens forsvarer, Jørgen Riple, mener det er stor tvil om politiet har tatt rett mann. Forsvareren indikerer også at reaksjonen fra påtalemyndighetene er voldsom.

- De har tatt ekstremt alvorlig på et forhold som jeg rangerer som mindre alvorlig. I tillegg ser jeg i bevisoppgaven at de har satt flere av sine aller beste folk på saken. Så her blir det vanskelig for politiet å si at det ikke er gått prestisje i dette, sier Riple til NRK.

Det er for tiden unntakstilstand i tingretten på grunn av koronakrisen. Likevel håper påtalemyndighetene å få gjennomført rettsaken mot artisten før sommerferien.

Artisten vil trolig måtte møte personlig i rettssalen, så sant han ikke er syk eller har symptomer som er forenelige med koronaviruset.

Forsvareren mener i motsetning til politiadvokat Henriksen at det er lite sannsynlig at rettssaken mot rapperen vil bli avviklet før sommerferien. Riple tror derfor 27-åringen kan bli løslatt om kort tid.

«Kamelen» har også tidligere vært i klammeri med lovens lange arm.

Mellom 2016 og 2018 satt 27-åringen fengslet i 20 måneder for en rekke alvorlige voldstilfeller. I 2015 rømte rapperen fra varetekstfengsel, og var på rømmen fra politiet de neste to månedene - før han ble pågrepet etter sin egen konsert.