«Bestefar Nilsen» spiller 27 konserter i desember: – Skal bli godt å komme hjem

Kurt stortrives med julestempelet, men innser at han ikke kan hvile seg på det for alltid. Nå gleder han seg imidlertid til å få kvalitetstid med barnebarnet.

NYDALEN (Nettavisen): Akkurat i tide til juleturnéen kom årets beste julegave for Kurt Nilsen.

I oktober ble han nemlig bestefar til en liten gutt, Leo, og Kurts datter Marthe ble mor til sitt første barn.

– Hvordan blir den første julen som bestefar?

– Det vet jeg ikke ennå, men det blir veldig spennende, forteller en opprømt Kurt Nilsen til Nettavisen.

Kurt Nilsen er fersk morfar og midt i en heftig juleturné.

Han står midt i en desember-måned som tilbringes på reisefot med hele 27 konserter over hele Norge. At det er et lite barnebarn som venter på bestefaren der hjemme, får artisten til å trekke på smilebåndet.

– Det skal bli godt å komme hjem og jeg skal sitte mye i godstolen, merker jeg, sitte der med han småen og dulle. Det blir koselig, jeg gleder meg veldig, smiler den ferske bestefaren.

Planlegger ikke å legge seg bort i oppdragelsen

Denne uken gjester Nilsen «Senkveld», og barnebarn-praten ble tema også der.

Kurt Nilsen gjester i kveld Senkveld med Helene Olafsen og Stian Blipp, og fortalte om gleden over å bli morfar til lille Leo.

– Bestefar Nilsen... Jeg synes det klinger godt. Jeg er veldig stolt nå, forteller Nilsen fra sofaen og legger til at han mest sannsynlig kommer til å bli kalt morfar.

Den folkekjære artisten har selv oppdratt tre barn, men forteller at han neppe kommer til å blande seg inn i barneoppdragelsen og være streng når det gjelder lille Leo.

– Det er ikke min jobb. Jeg har ikke gjort noe, men har fått en fantastisk tittel jeg skal ta vare på. Jeg er god på far, og nå blir det litt nytt å være bestefar, forteller han stolt til programlederne Helene Olafsen, som venter sitt første barn og Stian Blipp som ble far sent i 2018.

Slik blir Kurts jul

Etter å ha reist land og strand rundt i desember, gleder Kurt Nilsen seg til å komme hjem til ro og mak med sine kjære i Bergen.

– Til jul blir det blir meg og familien, vi blir syv-åtte stykk, så det er akkurat passelig, hadde det vært 25 mennesker så blir det litt mye. Det er helt topp og akkurat sånn jeg vil ha det, forteller Nilsen til Nettavisen om julefeiringen.

Stort sett er det temmelig stille fra Kurt Nilsen i andre deler av året, men i desember sørger julekonsertene for at Kurt håver inn – billettinntektene anslås å være på mange millioner.

– Du har fått et slags julestempel hos det norske folk, hva tenker du om det?

– Det går helt fint. Julestempel har jeg måttet leve med det en stund nå. Jeg blir stolt, kry og takknemlig for at folk fortsatt velger å høre på den platen. Man blir litt målløs, men det eneste jeg kan tenke er at man må bare «praise the Lord» for at folk velger akkurat meg, sier han.

– Føler du det har blitt såpass stort at det tar mye av fokuset vekk fra andre ting?

– Jeg føler vel man har fokuset sitt på rett sted så lenge det er det folk vil ha, tenker jeg. Det er klart at det er flere og flere artister som velger å gjøre akkurat det samme, og det er ikke rart, egentlig. Det er nå vi musikerne og artistene er ute og jobber, for vi liker å slappe av litt om sommeren hvis vi kan, sier Nilsen.

– Kan ikke hvile på laurbærne med julemusikk for alltid

For vanlige folk kan dagene inn mot julaften føles som den flyr forbi, så å skulle gjøre 27 konserter virker nesten uoppnåelig. Kurt har derimot etter ti år med juleshow lært hva som må til.

– Du må gjøre doble show hver dag. Du må jo rundt det landet her og folk kommer ikke til deg, så da må du rundt og spille for folk. Det er jækla gøy. Jeg får besøkt byer om igjen, og begynner å kjenne igjen folk som kommer igjen. «Hei, du var her i fjor, jeg husker du satt og nidigget». Det er veldig gøy.

Når han ser tilbake på 2019 har det vært litt av et jobb-år, med comeback for «Lind, Nilsen, Fuentes og Holm», og nok et suksessår med juleturnéen.

– Sånn som i sommer var jeg ute med gutta, Espen, Alejandro og Askil. Så det har jo vært jobbing utenom. Jeg har vært ute på turné annet hvert år, i tillegg til juleturnéen hvert år. I tillegg skriver jeg låter og holder på, jeg skriver for andre og lager musikk, forteller han og legger til:

– Jeg kan ikke hvile på laurbærne med julemusikk for alltid, sier han.