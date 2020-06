En bestemor med et brennende engasjement for et positivt kroppssyn har brukt karantenetiden til å lage Barbie-dukker. Det får nå stor oppmerksomhet.

Da Tonya Ruiz (56) kjedet seg under koronanedstengningen, ville hun finne på noe gøyalt med barbebarna. Hun fikk dem med på å lage parodier av Barbie-dukken som de senere la inn på bestemors instagramside @grandmagetsreal, skriver amerikanske ABC News. Ruiz forteller at hun i sin yrkeskarriere reiste mye rundt som talsperson for et positivt kroppssyn og hun brukte ofte Barbie-dukker som illustrasjon på urealistiske skjønnhets- og kroppsidealer. Da hun pensjonerte seg ble Barbie-dukkene lagt på loftet og nesten glemt. Barnebarna, alle jenter, fant dem og spurte bestemor pent om å få leke med dem. For å unngå at jentene skal vokse opp med de samme urealistiske skjønnhetskravene, tok hun dem med i butikken med oppdrag å finne Barbie-dukker som ser ut som realistiske personer. - Jeg visste at Mattel hadde fått frem en ny serie med realistiske Barbie-dukker, så det var dem vi var på utkikk etter. Etter at dukkene var i hus kledde de på dukkene med utallige forskjellige klær og drakter, og gjorde dukkene så realistiske som mulig. Mest for moro skyld la de ut bildene på Instagram. Og før Ruiz visste ordet av det, og til sin store overraskelse, hadde hun fått en følgerskare. - Jeg ville vise barnebarna mine at Barbie-dukker ikke bare handler om ting som sko, men at det er mer alvor i det. Det handler faktisk om det virkelige liv og realistiske ting. Siden koronaepidemien var i full gang ble mange av dukkene laget i korona-ånden. På rekke og rad laget de «Fyldige Barbie i strekkbukser», «Barbie som binge-watcher TV-serier», «Barbie som har Zoom-møte med Ken», «Helsesøster-Barbie», «Butikkmedarbeider-Barbie», «Kritisk yrke-Barbie» og andre kreative utgaver. - Jeg har fått så mange hyggelige reaksjoner. Mange sier de endelig kan relatere seg til en Barbie-dukke. Og dette er jo akkurat det jeg jobbet for i min yrkeskarriere. Å fortelle at du kan ikke se ut som en Barbie, du er faktisk en virkelig kvinne, sier Ruiz. Mange har spurt om de kan få kjøpe dukkene, men Ruiz har ingen planer om å tjene penger på dem og har så langt sagt nei til salg. Les også Barbie får hijab