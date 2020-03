Betalte 100.000 kr for koronatest: – Fikk aldri prøveresultatet

Eliten tester seg for svimlende summer, men ikke alle får det de betaler for.

Kort tid etter at alvoret i koronautbruddet slo ned i New York, fant kjendis- og finanseliten en bakvei for å få testet seg selv for viruset.

To kilder opplyste til Reuters sist uke at toppsjefer og andre personer innen underholdning, reklame og media har gjennomført egne tester for å sjekke seg selv for koronaviruset.

Det skjedde i en periode hvor tilgangen til koronatester var svært begrenset i storbyen.

Eliten fikk tilgang til testene via en concierge-legetjeneste i New York kalt Sollis Health. Et årsmedlemsskap her koster rundt 55.000 koner. De jobbet igjen med et selskap som heter Enzo Clinical Labs Inc. som testet sine medlemmer for COVID-19, opplyser kildene til Reuters.

Betalte 100.000 kr – fikk ingenting

Pengene kan sitte løst for kjendisene for å sikre seg en test, men ikke alle får det de betaler for.

«The Walking Dead»-skuespiller Daniel Newman (38) forteller i en oppdatering på Instagram at han nylig betalte 9116 dollar for å ta en test.

Det tilsvarer med dagens kurs over 100.000 kroner.

Men Newman skal ha kjøpt katta i sekken, og skriver at han aldri fikk vite resultatet.

Etter å ha vært på reise i Australia, begynte skuespilleren å bli syk. Da én i reisefølge hans testet positivt for koronaviruset, begynte Newman å ringe rundt til sykehus og legevakter, men ingen kunne ta ham i mot.

– Til slutt fant jeg en legevakt som fortalte meg at symptomene tydet på viruset, og ba meg komme inn så fort som mulig.

– Er ikke forberedt

På legevakten skal 38-åringen ha gjennomgått en rekke tester, og fått en svimlende regning. Men ikke testresultatet.

– Jeg gjorde alle testene, og så fortalte de meg at siden jeg bare hadde milde symptomer ville ikke myndighetene tillate legevakten å behandle prøvene.

Han skriver videre at «de ikke har nok testutstyr og er ikke forberedt.»

– De får bare lov til å behandle prøvene til mennesker med alvorlige symptomer, eldre og personer som nylig har vært i Italia og Kina. Det kostet med 9116 dollar, og jeg fikk ikke engang prøveresultatet!

Daniel Newman skriver videre at han er sjokkert over hvordan amerikanske myndigheter kan være så dårlig forberedt tre måneder etter utbruddet startet i Kina, og hvordan USA pumpet inn billioner av kroner for å redde aksjemarkedet men ikke i helsevesenet.

– De sendte meg, og en haug av andre mennesker som potensielt kan smitte nærmiljøet, hjem med beskjed om å gå i karantene på egen hånd.

Oppfordring til sine følgere

Skuespilleren avslutter med en oppfordring til sine om lag en halv million følgere:

– Alle sammen, vær så snill å behandle hverandre med vennlighet og kjærlighet! Vi går gjennom dette sammen. Ungdommer er ikke immune, tusenvis av mennesker dør rundt i verden. Pass på deg selv, vask hendene, hold deg hjemme og hold avstand til andre ute.

Mandag døde den ellevte koronasmittede pasienten i Norge. Per 23. mars melder Folkehelseinstituttet at 2371 personer blant drøyt 61.000 testede har fått påvist smitte. Over 305.000 er smittet i verden.

