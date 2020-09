Bettina Buchanan ble huket inn til «Paradise Hotel» på dagen: – De er ikke gale nok

Reiste umiddelbart da hun fikk forespørsel fra produksjonen.

Den svenske realityprofilen Bettina Buchanan (23) kastet seg nærmest på flyet til Mexico da hun i siste liten fikk spørsmål fra produksjonen om hun ville være med i sesong 13 av «Paradise Hotel» – som sendes på Viaplay og Viafree.

23-åringen sjekket inn på mandag, og fungerer som en av dommerne i «Mr. & Miss Paradise»-konkurransen.

Hun har tidligere vært med i den svenske og norske versjonen av realityprogrammet, og forklarer i videoen øverst i saken hvorfor produksjonen ville ha henne med.

Pressekontakt for «Paradise Hotel», Thomas Horni i NENT Group, bekrefter Buchanans uttalelser overfor Nettavisen:

– Jeg kan bekrefte at Bettina fikk relativt kort betenkningstid før hun reiste til Mexico for å være med i denne «Paradise Hotel»-sesongen. Bettina er en ypperlig deltaker med god erfaring og et smittende humør, som vi vet kan stelle i stand både det ene og det andre inne på hotellet.