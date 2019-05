Bettina og Adrian blir tatt på fersken mens de har sex

- What a night, oppsummerer Sofie Karlstad.

Nå er det finaleuke inne på «Paradise Hotel», og igjen står åtte håpefulle deltakere som håper de kan ta seg hele veien til finalen.

Etter et par dramatiske uker, var det duket for en skikkelig fest under kveldens episode. Deltakerne bestemte seg for å slippe alle hemninger, og de lekte blant annet flasketuten peker på, og danset halvnakne på dansegulvet innsmurt med sjampo-skum.

Det var likevel Bettina Buchanan (24) som dro den lengst, da hun havnet til sengs med Adrian Sjursen Ådland (22). Samleiet gikk imidlertid ikke helt som planlagt, da de plutselig ble overrasket av de andre deltakerne underveis.

Se videoen av hvordan det gikk øverst i saken!

Det har vært en del drama mellom Sofie Karlstad (24) og Bettina inne på hotellet, men akkurat denne hendelsen så hun ut til å ta med et stort smil.

- Jeg har bada i badekaret, bada i bassenget, danset med skum på dansegulvet, danset uten skum på dansegulvet, blitt dritings og sett live sex. What a Night, sier hun.

Ville ikke ha sex

Tidligere på kvelden hadde hun også forsøkt å få med seg Henrik Beyer (21) til sengs, men han lot seg ikke overtale.

- Når han prater om seg selv så høres det ut som om han er jævli bra i senga, og da tenker jeg at det hadde vært gøy å prøve, sier Bettina.

- Hun spurte om vi kunne gå ned på rommet og fortsette, men jeg er ikke en sånn som ligger for å ligge, svarer Henrik.

Ble tatt på fersken

Selv om Henrik ikke ville være med Bettina inn på et privat rom, tok det ikke lange tiden før hun og Adrian Sjursen Ådland (23) havnet for seg selv. Der steg stemningen noen hakk, og de to endte med å ha sex.

- Jeg husker ikke helt hva som skjedde, det er jo en stund siden. Det jeg derimot husker er at det ikke tar lange tiden før alle de andre finner ut av noe mangler, og de er jo nysgjerrige. Det er ikke mulig å få fred der inne, sier Adrian til Nettavisen.

Ikke lenge etterpå kommer nemlig alle de andre deltakerne inn og overrasker dem. Likevel er ikke sexen noe Adrian angrer på.

- Jeg står for det jeg gjorde, og jeg angrer ikke på det i det hele tatt. Det er veldig naturlig, og jeg koste meg jo der og da, sier han.

Likevel innrømmer han at det kanskje blir rart å se det på tv-skjermene.

- Det blir litt pinlig å se på, jeg tror jeg kommer til å overanalysere meg selv, sier han.

Bettina har ikke svart på Nettavisens henvendelser.