Beyoncé ber om rettferdighet for George Floyd

Popartisten Beyoncé krever rettferdighet for George Floyd og ber om at mer gjøres for å få bukt med rasisme i USA.

– Vi var alle vitne til drapet på George Floyd på høylys dag. Vi er knuste og føler avsky, sier popstjernen på en video hun har lagt ut på bilde- og videodelingstjenesten Instagram. Beyoncé oppfordrer de 147 millioner følgerne sine til å skrive under på protestoppropet change.org. Oppropet har fått støtte av andre kjente artister, som Cardi B, Lil Nas X og Jonas Brothers, ifølge magasinet Rolling Stone.