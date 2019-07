Bianca Ingrosso avslører pikante sexfilmer

- Jeg har filmet både meg selv og oss, sier den svenske realitystjernen Bianca Ingrosso.

Det er i sin egen podkast «Har du sagt A får du säga B» at den svenske realitystjernen og influenseren Bianca Ingrosso (24) avslører flere pikante detaljer om sitt eget sexliv sammen med kjæresten Phillipe Cohen (25).

Helt siden Ingrosso og Cohen møttes i Marbella for omlag fem år siden, har duoen vært et par. Tidligere i år hadde de imidlertid et lite opphold, men fant raskt tilbake til hverandre igjen.

Gjennom realityserien «Wahlgrens verden», som følger familien til Bianca Ingrosso, har fansen også blitt godt kjent med Phillipe Cohen - og nå avslører Ingrosso altså flere detaljer om deres intime forhold.

- Jeg har ingen problemer med å fortelle det. Jeg og Phillippe har filmet at vi har sex en del ganger, forteller Ingrosso til venninnen sin Alice Stenlöfs (23) i podkasten, gjengitt av Aftonbladet.

- Ingen konsekvenser

Ifølge Ingrosso pleier det ikke å være planlagt at paret filmer akten. Enten så er det Cohen som begynner å filme, eller så er det Ingrosso. Noen ganger hender det at de også bare tar opp lyden.

De fleste filmene er, i følge Ingrosso, blitt tatt opp da duoen hadde et avstandsforhold for et par år siden.

- Jeg har filmet mye av meg selv også. Det er mye jeg har filmet og sendt til ham, avslører hun.

Selv om man stadig hører om sexfilmer og nakenbilder som har havnet på avveie, er likevel ikke Ingrosso bekymret for at det skal være tilfelle for henne.

- Jeg har ingen konsekvenstanker, sier hun.

Ble beskyttet av moren

Det er ikke første gang Ingrosso har røpet sensitiv informasjon fra privatlivet sitt. I kjent stil lirer hun av seg på godt og vondt, men da hun og podkastkompanjongen Alice Stenlöfs holdt en livesending i Globen i Stockholm tidligere i år, ble det for mye for mamma Pernilla Wahlgren (51).

Under et av innslagene fra scenen, der jentene i en slags «hot seat» måtte komme med intime betroelser om seg selv, satte Wahlgren ned foten.

Da holdt nemlig Bianca Ingrosso å avsløre hvilken kjent DJ hun har hatt sex med.

- Hun har alltid fortalt meg alt, fortalte Wahlgren i podkasten «Dirty Talk» hun har sammen med venninnen Sofia Wistam (53) - med referanse til Bianca.

– Det var 10.000 personer der og hun skulle fortelle en gammel greie og jeg kjente bare at «det behøver du ikke», så jeg tok sats og skrek «NEI!» og det stoppet henne faktisk, sa hun videre.