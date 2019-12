Bianca Ingrosso ble bedt om å søke hjelp etter bulimi-innrømmelse. Nå tar hun til tårene igjen

– Du har jo fortsatt ikke søkt om hjelp, konfronterer Bianca Ingrossos assistent, Lovisa Worge.

Den kjente TV-profilen og influenseren Bianca Ingrosso (24) har lenge vært åpen om at hun har bulimi.

Sommeren 2018 satte hun lytterrekord med sin sommerprat i svenske P1, hvor hun fortalte om livet som bulimiker. I oktober snakket hun åpent og ærlig om spiseforstyrrelsen igjen, denne gang i TV-programmet «Helt sjukt», som går på den svenske kanalen TV4.

Der fortalte hun blant annet at hun i oktober 2018, slet med sykdommen daglig. I en video på hennes Youtube-kanal noen dager tidligere fortalte hun også at hun ble rammet av et tilbakefall.

Under intervjuet fikk Ingrosso beskjed fra programmets ekspertpanel, bestående av psykolog Jenny Knutsson og lege Mikael Sandström, at hun må søke hjelp.

Tar til tårene

Under søndagens spesialepisode av familiens egen TV-serie, «Wahlgrens verden» sitter Bianca Ingrosso og ser på tilbakeblikk fra serien sammen med sin assistent Lovisa Worge.

Da klippet fra radiointervjuet hun gjorde i fjor sommer dukker opp, er det tydelig at Ingrosso blir svært preget, og tar til tårene.

– Men hallo! Du har fortsatt ikke bedt om hjelp, konfronterer Lovia Worge.

– Det er over ett år siden, fortsetter hun.

– Besatt av sykdommen

Worge synes ikke det virker som om Ingrosso egentlig ønsker å få hjelp.

– Det føles ut som at bulimien er blitt en del av livet ditt, og at du ikke ønsker å bli kvitt det. Du ønsker det, men du er samtidig besatt av den, sier Worge til Ingrosso.

– Man må ha hatt det for å forstå hvordan det er. Det er blir som en vane. Noen ganger er jeg mer redd for å miste den, enn jeg er for å miste en person, svarer Bianca.

Fakta Sliter du med spiseforstyrrelser eller kjenner noen som behøver hjelp? Klikk her ↓ Spiseforstyrrelsesforeningen «Spisfo» er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt. De har vakttelefon på telefon 22 94 00 10 eller finn mer informasjon på spisfo.no. ROS, en landsdekkende interesseorganisasjon, tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. De har også vakttelefon på 94817818 eller besøk nettros.no.

For Worge er det skummelt å vite at Ingrosso har en alvorlig sykdom som ikke synes for andre mennesker, slik en fysisk sykdom gjør. Hun mener at Ingrosso ikke kommer til å få den hjelpen hun trenger før hun selv får selvinnsikt rundt sykdommen.

Ingrosso viser bekreftende tegn, og trøster seg med at hun tilsynelatende klarer å hjelpe andre mennesker, selv om hun ikke har klart å hjelpe seg selv enda.

– Jeg har i hvert fall blitt fortalt at de fikk enormt mange henvendelser etter sommerpraten jeg hadde, sier Ingrosso og refererer til klinikken hun besøkte i episoden av «Wahlgrens verden».

Syk i over fem år

Som nevnt har Bianca Ingrosso vært åpen om spiseforstyrrelsen i en årrekke.

Da hun gjestet TV-programmet «Helt sjukt» fortalte hun at det var først i 19-årsalderen at familien oppdaget at Bianca var syk. Men det var ikke før noen år senere at alle, inkludert Bianca, innså hvor alvorlig situasjonen egentlig var.

– Jeg tror ikke noen riktig forstod det før tre-fire år senere, da jeg spydde så mye at jeg måtte legges inn akutt, da skjønte både de og jeg – «herregud, hva er det jeg holder på med?».

På sin blogg fortalte hun i 2016 hvordan sykdommen utarter seg.

– Noen uker føler jeg meg helt frisk, da føler jeg meg råsterk, skikkelig vakker og helt j***a perfekt som jeg er! Og andre uker faller jeg tilbake til onde tanker, oppførselen kan komme tilbake og min angst er der hver dag, skrev hun den gang.