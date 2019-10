Bianca Ingrosso blir satt ut av programlederens pengespørsmål

Bianca Ingrosso tjener penger som aldri før, men liker ikke å snakke om det.

Bianca Ingrosso er en av Sveriges største stjerner for øyeblikket, med suksess både på Instagram og YouTube, etter at hun tok pause fra bloggen og la den mye omtalte podkasten sin.

I tillegg lanserte hun tidligere i år sitt eget sminkemerke, og hun er en av dommerne i «Talang», Sveriges versjon av «Norske talenter».

– Så ubekvem

Nå har hun deltatt i SVT-programmet Luuk & Hallberg, hvor Kristian Luuk så sitt snitt til å spørre Bianca om økonomien hennes. Historien er først gjengitt av Hänt.

– Du har et sminkemerke, som en slags entreprenør. Også er du jo influencer. Er det fra influencerdelen som de meste av pengene kommer fra, eller hvordan ser det ut?.

Da var det tydelig at den 23-årige influenceren slet med å finne de rette ordene, og hun måtte drøye litt med å svare.

– Det ville jeg kanskje si. Kanskje ikke neste år, men 2019.

I etterkant snakker Bianca ut om denne hendelsen i sin egen videoblogg. Der snakker hun med en venninne og forklarer hvordan hun føler det når hun får spørsmål om økonomien.

– Gud, jeg blir så ubekvem når folk snakker om penger. Har ikke peiling, jeg kan ikke svare, sier hun.

Tjener svimlende summer på Instagram

Ved flere anledninger tidligere har dog Bianca åpnet opp om økonomien.

I en tidligere YouTube-video avslørte hun blant annet hvor mye hun tjener i løpet av en måned.

– Jeg fakturerer for mer enn 400.000 kroner i måneden, men jeg tar ut mye mindre lønn enn det hver måned, sier Bianca, og forklarer at hun har et aksjeselskap som hun henter et utbytte ut av en gang i året.

I tillegg har hun kommentert hvilken svimlende sum hun tjener på å reklamere for produkter og tjenester på sin Instagram.

UBEKVEM AV PENGE-SPØRSMÅL: I en nylig publisert vlogg forklarer Bianca at hun ikke trives med pågående spørsmål om egen økonomi. Her fra «Wahlgrens Värld».

Deler mindre av privatlivet

At Bianca tror at neste års inntekter ikke vil være størst fra influencer-delen er kanskje ikke så rart.

Den siste tiden har hun tatt tydelige skritt mot å leve mindre av å utlevere seg på sosiale plattformer, og heller trappet opp andre steder, blant annet for sminkemerket hennes, Caia Cosmetics.