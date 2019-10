Bianca Ingrosso deler intime detaljer om sitt eget sexliv: – Hvorfor skal vi jenter liksom være så uskyldige?

Bianca Ingrosso (24) åpner seg om en rekke personlige tema i ny video.

Influenser og realitystjerne Bianca Ingrosso (24), best kjent fra TV-serien«Wahlgrens värld», la søndag ut en Youtube-video med tittel «Bulimi och onani - 10 saker ni inte visste om mig».

Som tittelen antyder, er 24-åringen svært personlig i videoen, og deler en rekke ting intime detaljer om sexlivet sitt.

– Jeg onanerer veldig ofte

– Jeg har aldri hatt en kjønnssykdom. Jeg har hatt sopp noen ganger, men det får jo alle jenter, sier Ingrosso.

24-åringen forteller videre at hun derimot har hatt en infeksjon i underlivet. Dette skjedde i etterkant av at hun utførte sin andre abort.

– Man kan lett få infeksjon etter en abort, man kan ikke bruke tampong eller bade fordi man skal unngå å få bakterier der nede. Så da fikk jeg en infeksjon, forteller hun.

Deretter legger hun en kampsak på bordet, nemlig at jenter skal kunne være mer åpen om sex – uten å bli stemplet som billige.

– Jeg onanerer veldig ofte. Enkelte uker er det kanskje hver dag, andre uker kanskje to–tre ganger og noen måneder så gjør jeg det ikke i det hele tatt, forteller Ingrosso, og fortsetter:

Men i det i siste har det vært veldig ofte. Og hvorfor skal ikke jeg kunne si det? Alle gutter sier jo «åh, jeg runker så mye» og så skal liksom vi jenter være så voldsomt uskyldige og ukåte og alt det der.

Videre forteller 24-åringen at hun begynte å onanere da hun var veldig ung, og at det absolutt påvirker humøret hennes.

– Jeg tror vi mennesker trenger å få orgasme, sier hun.

– Spyr av angst



Ingrosso har tidligere fortalt åpent om at hun helt siden tenårene har slitt med bulimi og angst.

I Youtube-videoen forteller hun at spiseforstyrrelsen kom tilbake i sommer.

– Det er rart fordi dette er en av de første somrene hvor jeg har følt meg vel i min egen kropp. Men dette betyr at min bulimi ikke alltid henger sammen med mitt ytre utseende, men heller med hvordan jeg håndterer angsten min.

Fordi angsten letter midlertidig når hun kaster opp, er det lett for henne å falle tilbake i gamle spor, forteller hun.

– Vanen med å lette på trykket ved å spy har blitt så sterk, at jeg spyr selv når jeg har angst for andre ting.

Ingrosso beroliger følgerne med at hun har det bedre nå, og at hun har et bedre forhold til sin egen kropp enn på lenge. Angsten er likevel et problem, men utover høsten skal hun ta tak i sykdommen.

– Jeg må ta tak i angsten i seg selv og ikke fokusere på mat, trening og utseende, sier hun.