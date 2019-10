Bianca Ingrosso gjestet «Helt sjukt» – ble bedt om å søke hjelp

Da Bianca Ingrosso fortalte åpent om sin kamp med spiseforstyrrelsene ble legene sjokkert over det de hørte.

Den svenske influenceren og kjendisdatteren Bianca Ingrosso (24) har i flere år vært åpen om at hun har bulimi. Sommeren 2018 satte hun lytterrekord med sin sommerprat i svenske P1, hvor hun åpent fortalte om livet som bulimiker.

– Hadde jeg fått snakke med meg selv som 16-åring hadde jeg forklart at denne grusomme sykdommen spiser deg opp innenifra og ut. Bulimi er akkurat det, en fryktelig og alvorlig sykdom som mange flere har enn man vil tro, sa hun den gangen.

Ville at folk skulle synes synd på henne

I et klipp fra programmet «Helt sjukt» som går på svenske TV4 torsdag kveld, åpner Bianca på nytt opp om kampen mot spiseforstyrrelsene, skriver Hänt.

Der minnes hun at de startet fordi hun ønsket oppmerksomhet og at folk skulle synes synd på henne.

Måtte legges inn akutt

Det var først i 19-årsalder at familien oppdaget at Bianca var syk, men det var ikke før noen år senere at alle, inkludert Bianca, innså hvor alvorlig situasjonen egentlig var.

– Jeg tror ikke noen riktig forstod det før tre-fire år senere, da jeg spydde så mye at jeg måtte legges inn akutt, da skjønte både de og jeg – «herregud, hva er det jeg holder på med?»

Å håndtere spiseforstyrrelsene er en kamp hun siden tidlige tenårene har kjempet helt alene - uten å få profesjonell hjelp.

Har hatt flere tilbakefall

På sin blogg fortalte hun i 2016 hvordan sykdommen utarter seg.

– Visse uker føler jeg meg helt frisk, da føler jeg meg råsterk, skikkelig vakker og helt j***a perfekt som jeg er! Og visse uker faller jeg tilbake til onde tanker, oppførselen kan komme tilbake og min angst er der hver dag, skrev hun den gang.

I klippet fra «Helt sjukt» forteller hun at hun på denne tiden i fjor slet med sykdommen daglig, og i en meget åpenhjertig vlogg på Youtube tidligere i oktober kunne hun fortelle at hun også i sommer ble rammet av et tilbakefall.

Følgerne hennes fikk blant annet oppleve at Bianca i sommer tok en slags pause fra å dele så mye på sosiale medier som hun ellers gjør.

Har ikke søkt profesjonell hjelp

I programmet åpner hun opp om at hun synes det er vanskelig å skulle søke hjelp og måtte fordype seg i sin egen sykdom.

Det er da programmets ekspertpanel, bestående av psykolog Jenny Knutsson og lege Mikael Sandström reagerer.

– Altså, på egen hånd er ikke noe jeg vil anbefale å gjøre, for jeg vet at det er en veldig tøff reise å ta. Jeg vet at visse klarer det, men at man som oftest behøver hjelp, sier Knutsson.

– Du skyver et problem foran deg

Sandström påpeker at det å få hjelp ikke handler om å måtte kutte ut sosialt liv og avtaler hun har i forbindelse med sin jobb, men at hun må dedikere seg til oppgaven og gjøre så hun klarer å leve bedre fra dag til dag.

– Du skal ikke hoppe av alle sosiale avtaler eller slutte å jobbe, men du har ikke tid til å ikke ta deg tid med psykoterapeuten. Du må... De her greiene er ingenting jeg gjetter på, det er sånn her det er og du kommer ikke fra det. Og du skyver et problem fremfor deg, slår Sandström fast.

