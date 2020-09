Bianca Ingrosso innblandet i slåsskamp: - Fy f*** for noen idioter dere er

Bianca Ingrosso ble møtt med latter etter at hun brøt inn i en slåsskamp natt til søndag.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

- Fy faen for noen idioter dere er som slåss. Har dere null evne til å føre en samtale eller kontrollere aggresjonsproblemene deres? skrev Bianca Ingrosso på Instagram natt til søndag.

Ifølge Expressen havnet den svenske realitystjernen og influenseren Bianca Ingrosso (25) i en slåsskamp lørdag kveld, etter en tur på byen. Ifølge Ingrosso selv blandet hun seg inn i slåsskampen for å få slutt på den, ettersom det ikke var noen andre som gjorde det.

TOK TIL INSTAGRAM: Bianca Ingrosso tok til Instagram i frustrasjon etter at hun brøt inn i en slåsskamp natt til søndag. Foto: Instagram

- Jeg ble akkurat vitne til en slåsskamp mellom en gjeng med gutter. Fy faen for noen nisser dere er som slåss. (...) Jeg løp så klart bort og skrek for å gå dem til slutte mens folk bare sto og så på meg, skriver hun blant annet.

Ingrosso skriver at hun ble svært provosert av at det ikke var noen andre som grep inn. Ifølge 25-åringen skal hun også ha blitt møtt med latter.

- Og det morsomste av alt. Etterpå sto guttene og hyllet hverandre for det de hadde gjort. Da jeg stilte spørsmål om hva slags idioter det er som snakker sånn, ble jeg ledd opp i ansiktet, skriver hun.

Hendelsesforløpet i forkant og etterkant av slåsskampen er ikke kjent. Bianca Ingrosso har foreløpig ikke besvart verken Expressens eller Nettavisens henvendelser.

Kate Winslet angrer på filmvalg

En annen som skaper overskrifter for sin frustrasjon, er Hollywood-stjernen Kate Winslet (44). I et større intervju med Vanity Fair forteller skuespillerinnen om et valg hun tok i livet som hun angrer bittert på i dag.

Blant annet for å ha takket ja til å jobbe med filmregissører som Woody Allen (84) og Roman Polanski (84).

2011: Kate Winslet sammen med Roman Polanski under premieren på filmen «Carnage» i 2011. Foto: NTB Scanpix

- Hva i alle dager var det jeg holdt på med da jeg jobbet for dem, sier Winslet i intervjuet.

Winslet jobbet med Allen under innspillingen av filmen «Wonder Wheel» i 2017, og med Polanski i 2011 under innspillingen av «Carnage» - bare tiår etter de begge ble anklaget for seksuelle overgrep.

Ifølge Winslet har filmbransjen mye som må endres på, og mener flere må ta grep for å bedre kulturen.

2017: Kate Winslet sammen med Woody Allen og Juno Temple under førpremieren på «Wonder Wheel» i 2017. Foto: NTB Scanpix

- Det er utenkelig for meg nå at disse mennene ble satt så høyt i filmbransjen som de ble. Det er så skammelig, og jeg må ta ansvar for at jeg jobbet med dem begge. Jeg kan ikke skru tilbake tiden. Jeg prøver å takle angeren, men hva sitter vi igjen med hvis vi ikke kan være ærlige om det? sier hun.

Rebel Wilson delte sjeldent bilde

Det er imidlertid skuespilleren Rebel Wilson (40) som har fått mest oppmerksomhet i sosiale medier det siste døgnet.

Det siste året har Wilson gjort drastiske endringer i livsstilen sin, der hun blant annet har uttalt at hun skal ha sitt sunneste år noensinne. Bilder av hennes enorme forvandling har blitt delt flittig i sosiale medier, til fansens store iver.

Søndag kveld delte imidlertid stjernen et helt annet bilde.

SJELDENT SYN: Rebel Wilson overrasket fansen med et sjeldent bilde av familien sin i helgen. Foto: Instagram

Flere fans har nemlig satt spørsmålstegn rundt hvorfor Wilson sjeldent deler bilder av familien sin. Jubelen var derfor stor da 40-åringen la ut et bilde av nesten hele søskenflokken sammen med deres mor på Instagram søndag kveld.

- Søstrene Wilson, skrev hun til bildet.

Ifølge Mirror har Wilson også er bror, som ikke var med på bildet.

Wilson er imidlertid ikke alene om å vinne oppmerksomheten på Instagram. I helgen feiret Britney Spears (38) bursdagen til sine to sønner, Jayden og Sean Preston, med en lenger hyllest til de to guttene som fylte henholdsvis 14 og 15 år.

- Mine to små menn har bursdag denne helgen. Dere er blitt så store og så mye kulere enn meg. Jeg elsker dere begge til månen og tilbake. Jeg håper alle bursdagsønskene deres går i oppfyllelse, skriver Spears på Instagram.

Det er ikke kjent om Britney Spears feiret bursdagen sammen med sine to sønner. Sist Spears delte et bilde av de tre sammen var i august i fjor.

