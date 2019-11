Bianca Ingrosso og Phillipe Cohen får fansen til å undre

Bianca Ingrosso innrømmer at relasjonen med Phillipe Cohen er vanskelig

Kjærlighetshistorien mellom den svenske TV-personligheten Bianca Ingrosso (24) og Phillipe Cohen (24) begynner å bli lang.

Allerede i den første sesongen av TV-serien «Wahlgrens verden», som omhandler Bianco Ingrosso og familien hennes, får fansen sitt første møte med Phillipe Cohen, og siden den gang har man fått følge forholdet gjennom oppturer og nedturer, og deres av-og-på-forhold.

Les også Bianca Ingrosso avslører pikante sexfilmer

Etter at Ingrosso i sommer bekreftet at det var slutt mellom henne og Cohen nok en gang, tok det ikke mange månedene før hun gikk ut i sosiale medier å bekreftet at duoen hadde funnet tilbake til hverandre igjen.

Nå, derimot, klør fansen seg i hodet igjen.

Slutt igjen?

Ifølge det svenske kjendisnettstedet Hänt kan det nemlig virke som at pipa nok en gang har fått en annen lyd for turtelduene.

Et av tegnene på det er at de angivelig skal ha sluttet å følge hverandre i sosiale medier, kort tid etter at Ingrosso endte opp med å dra på en ferietur til Spania alene. En ferie de to i utganspunktet skulle på sammen i sommer.

Til nettstedet bekrefter Ingrosso at ikke alt er like rosenrødt mellom de to i dag.

- Ting går opp og ned, og begge trenger tid til å finne ut av hvordan vi skal leve sammen for at det skal bli så bra som mulig. Det er veldig vanskelig, og vi prøver oss frem, forteller Ingrosso til nettstedet.

Les også Bianca Ingrosso blir omtalt som Sveriges Kim Kardashian. Så mye tjener hun

Datet ukjent mann

Det var som nevnt i april det ble kjent at Ingrosso og Cohen hadde gjort det slutt.

Knappe fire måneder etter bruddet avslørte Ingrosso at hun hadde kommet seg videre og datet en ukjent mann.

Hvem den mystiske nye flørten til 24-åringen var, ble imidlertid aldri avslørt. Før de to i det hele tatt rakk å ta forholdet ut i offentligheten, fant Ingrosso tilbake til sin tidligere flamme, Phillipe Cohen.

I en video publisert på superstjernens Youtube-kanal i juni avslørte hun at alt kunne sett annerledes ut i dag, dersom Cohen ikke hadde bedt Ingrosso om å komme tilbake til ham.

- Hadde ikke Phillipe tatt meg tilbake vet jeg ikke hva som hadde skjedd. Jeg hadde nok fortsatt truffet denne gutten, og hvem vet - det kan hende at jeg hadde blitt forelsket, uttalte hun.

Ønsker mer åpenhet om sex

Gjennom sin populære Youtube-kanal har Ingrosso vært åpen om at hun var svært aktiv på datingmarkedet i i løpet av de få månedene hun var singel.

I oktober gikk hun blant annet ut å ønsket mer åpenhet fra jenter rundt sex.

Via sin Youtube-kanal mente hun at jenter må få kunne være mer åpen om sex - uten å bli stemplet som «billige».

- Jeg onanerer veldig ofte. Enkelte uker er det kanskje hver dag, andre uker kanskje to–tre ganger og noen måneder så gjør jeg det ikke i det hele tatt, fortalte Ingrosso, og fortsatte:

- I det siste har det vært veldig ofte. Og hvorfor skal ikke jeg kunne si det? Alle gutter sier «åh, jeg runker så mye» og så skal liksom vi jenter væreså voldsomt uskyldige og ukåte og alt det der.

Måtte fortelle om sexpartnere

Om hvor mange sexpartnere Ingrosso skal ha hatt i løpet av de månedene hun var singel, har vært et svært hett tema for fansen.

Da Ingrosso og podkastkompanjongen Alice Stenlöf holdt en livesending med podkasten «Har du saagt A får du säga B» i Globen i Stockholm i mai, tok Stenlöf fansen på ordet og spurte Ingrosso om hvor mange hun hadde ligget med før hun ble sammen med Cohen igjen.

Da Bianca var i ferd med å avsløre hvilken superkjent dj hun lå med som 18-åring, ble det for mye for moren til Ingrosso, Pernilla Wahlgren.

Les også Biancas sex-avsløring ble stoppet da moren hylte til fra salen

Det kom frem i morens egen podkast med venninnen Sofia Wistam; «Wahlgren & Wistam» i juni.

– Hun har alltid fortalt meg alt, fortalte Pernilla i podkasten.

Da kom Wistam på en hendelse fra showcasten i Globen.

– Det var noen spørsmål om hvilken DJ hun hadde ligget med, og du bare skrek ut i publikum: «Ikke si det!». Det gjorde hun heller ikke, fortalte Wistam .

– Det var 10.000 personer der og hun skulle fortelle en gammel greie og jeg kjente bare at «det behøver du ikke», så jeg tok sats og skrek «NEI!» og det stoppet henne faktisk, kontret Wahlgren.

Rørende hyllest

Phillipe Cohen så imidlertid ikke ut til å bli verken muggen eller overrasket over Bianca Ingrossos åpenhet om tidligere forhold. Etter showet reagerte han med en rørende hilsen på Instagram.

- Du er den absolutt mest talentfulle, drivne og vakreste mennesket jeg noen gang har truffet i hele mitt liv. Det går ikke en dag uten at jeg blir imponert av deg og din lidenskap for alt du gjør og får til, skrev kjæresten i sin hyllest på Instagram.