Bianca Ingrosso svarer på abortkritikken: - Jeg ble aldri tvunget

- Ingen fortjener hat eller kritikk rundt et slikt tema, sier den svenske realitystjernen etter at hun delte åpenhjertig rundt sin tredje abort.

For noen uker siden kom den svenske realitystjernen, gründeren og influenseren Bianca Ingrosso med en sjokkerende nyhet til fansen.

I en episode av familiens realityprogram «Wahlgrens verden» avslørte Ingrosso overfor sin mor Pernilla Wahlgren at hun ventet barn. Det var bare et problem: Hun hadde ikke bestemt seg for om hun ønsket å beholde det.

Tok sin tredje abort

I episoden kom det frem at Ingrosso selv var klar for å få barn, men at kjæresten, Phillipe Cohen, ikke ønsket at kjæresteparet skulle bli foreldre helt ennå. Etter at Ingrosso til slutt valgte å ta abort, som blir realitystjernens tredje abort, har kritikken haglet i sosiale medier.

På Instagram mandag tok imidlertid Ingrosso bladet fra munnen og gikk hardt ut mot både kritikken og ryktene som har oppstått de siste ukene.

- Det som sendes i «Wahlgrens verden» er bare en brøkdel av hva som egentlig skjer i livet bak kameraene, starter Ingrosso det lengre innlegget med.

Videre skriver Ingrosso at det er viktig for henne å understreke at hun ikke på noen som helst måte ble tvunget av kjæresten til å ta en abort. Hun skriver at hun på dette tidpunktet var i en dårlig periode i livet, og at mye av det som skjedde var et resultat av mye følelser og tanker på en gang.

- Det var et gjensidig valg mellom meg og Phillipe. Det er også viktig for meg å presisere at avgjørelsen ikke er basert på at ingen av oss «følte oss klare». Vi føler begge at vi hadde vært klare for utfordringen som foreldre, men dessverre ikke der og da på grunn av mange forskjellige faktorer. (...) etter flere gode samtaler føltes dette riktig for oss, skriver influenseren og fortsetter:

- Ingen fortjener noen form for kritikk eller hat rundt dette temaet. (...) Grunnen til at jeg valgte å ha dette med i serien var for å kunne hjelpe andre unge kvinner som går gjennom det samme, og vise at man ikke er alene.

