Bianca Ingrosso ut mot Isabella Löwengrips påstand: – Dette er ingen lek

Mens Isabella Lövengrip mener influensermarkedet er på vei ned, har Bianca Ingrosso motsatt inntrykk.

Tidligere denne uken gikk den svenske influenseren og gründeren Isabella Löwengrip (29) i forsvar etter at hun ble anklaget for å ha jukset i markedsføringen av et Instagraminnlegg.

I samarbeid med solbrillemerket Chimi Eyewear hadde 29-åringen lagt ut et sponset innlegg på Instagram. Kort tid etter haglet kritikken om at Löwengrip skal ha jukset med Instagramtrafikken og blant annet kjøpt kommentarer til innlegget.

De harde anklagene gjorde blant annet at Chimi Eyewear valgte å avslutte samarbeidet med Löwengrip, til tross for at hun i et lenger innlegg på Instagram gikk ut og hevdet at det sponsede innlegget må ha vært utsatt for en sabotasje.

- Ikke mer penger i Instagram

I et intervju med den svenske avisen Expressen kommer det imidlertid frem at konsekvensene av anklagene, ikke har så mye å si for hennes business.

Ifølge avisen mener Löwengrip at influenserindustrien er i endring, og at flere selskaper har begynt å innse at influensere ikke er så lønnsomme som man først trodde.

Dette er imidlertid den svenske influenseren, gründeren og TV-profilen Bianca Ingrosso (24) svært uenig i. Ifølge henne er bransjen blitt en seriøs industri, noe den ikke var for noen år siden.

- Jeg vil si det helt motsatte. At influenserverden er på vei ned? Nei, det er jeg virkelig uenig i, sier hun til avisen før hun fortsetter:

- Folk ser på dette som en ekte virksomhet, og fra mitt syn er det veldig bra at folk tar oss på alvor. Dette er ingen lek, sier hun.

Tøffe tider

Helt siden oktober, da Isabella Löwengrip åpnet opp i et blogginnlegg om hvordan det egentlig står til med hennes millionimperium, har det florert med artikler om hvordan businessen hennes er på vei ned.

I høst var egentlig planen å flytte til New York for å nå ut internasjonalt med selskapet Löwengrip Beauty, men nå er planen lagt på is på grunn av store utfordringer i karrieren hennes.

Ifølge Löwengrip var selskapet faretruende nær en konkurs.

Tidligere i november lanserte hun skjønnhetsmerket sitt i Norge for første gang. Da Nettavisen møtte Löwengrip på Glasmagasinet i Oslo innrømmet 29-åringen at hun nå går gjennom en veldig tøff periode.

- Vi har måttet endre forretningsmodell. Modellen vi har brukt har kanskje ikke fungert så bra, og vi har tatt en del risikoer. Jeg har valgt å satse på flere markeder samtidig. I stedet for å starte ved landegrensene, så har jeg heller valgt å dra på andre siden av jorden. Til slutt innser man at man kanskje har tatt litt for mye risiko. Men jeg har lært min lekse, og starter litt forfra igjen nå, fortalte hun.