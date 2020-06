Den svenske influenseren håper på frieri i nær fremtid.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Det er ingen tvil om Bianca Ingrosso (25) og kjæresten, Phillipe Cohen (26), har hatt sine opp- og nedturer gjennom årene, men nå ser kjærligheten ut til å blomstre for fullt.

I januar 2019 ble det kjent at paret hadde gått hvert til sitt etter fem år sammen, men i april samme år fant de tilbake til hverandre. Siden tok forholdet slutt igjen, før den svenske influenseren bekreftet nok en gjenforening med kjæresten:

«Mitt alt. Uansett hva historien vår er, med mange brudd og hva folk sier, så er det VÅR historie – som ingen andre kan fortelle. Jeg elsker deg så uendelig mye, og du gjør meg til den beste Bianca jeg kan være. Takk for at jeg får leve livet sammen med deg, deg og ingen annen. Elsker deg mest av alt», skrev 25-åringen til et bilde av Phillipe Cohen i januar.

Nå tyder mye på at de planlegger en fremtid sammen, ifølge det svenske underholdningsnettstedet Hänt.

Hinter om frieri

Nylig ble Ingrosso og Cohen samboere, noe førstnevnte i et intervju med Aftonbladet uttalte at går over all forventning. I samme intervju fortalte hun også at hun drømmer om barn.

– Er jeg klar for det? Åh, jeg vet ikke. Jeg har alltid sagt at når jeg er 25 år skal jeg ha barn, og nå er jeg det. Jeg håper at jeg kan få barn, og jeg vil ha barn, sa hun, men understreket at hun og Cohen lever etter «skjer det, så skjer det»-tanken.

Noe Ingrosso derimot håper skjer, er et frieri. Det håper også fansen på, og i en spørsmålsrunde på YouTube får paret spørsmål om når det vil skje – og hvem som kommer til å fri.

Ingrosso spør derfor kjæresten hvordan han hadde reagert hvis hun hadde fridd, men er ikke helt fornøyd med svaret.

– Jeg hadde selvsagt blitt kjempeglad. Det er 2020, og jeg synes ikke mannen må fri til kvinnen, sier Cohen, og får som svar at Ingrosso kunne fridd, men aller helst vil bli fridd til.

På det svarer Cohen:

– Ja, jeg er jo veldig for tradisjoner, så det er klart at jeg ville fridd. Men jeg hadde ikke blitt sint på deg hvis du fridde.

Han sier derimot ikke noe om når et frieri vil finne sted.

Ble mamma for andre gang

Den amerikanske skuespilleren Michelle Williams (39) har på sin side oppnådd mye av det Ingrosso drømmer om.

I mars giftet hun seg i all hemmelighet med ektemannen Thomas Kail (42), og ifølge Us Weekly har ekteparet nå fått sitt første barn sammen. Dette er Kails første barn, mens Williams har en datter med avdøde Heath Ledger fra før av.

Michelle Williams og Thomas Kail skal ha fått sitt første barn sammen. Foto: NTB Scanpix

Skuespillerens graviditet ble avslørt i desember, og på samme tid ble det også kjent at hun hadde forlovet seg med Kail. En kilde fortalte den gang til Mirror at duoen gledet seg stort til å utvide familien, og at de ønsket å gifte seg før den lille kom til verden - noe de som nevnt skal ha gjort i mars.

– De er veldig lykkelige over å vente barn. De vil gjerne være gift innen den lille melder sin ankomst, sa kilden.

Verken Williams eller Kail har foreløpig bekreftet den gledelige babynyheten selv.

Märtha Louise mediterer med kjendiser

21. juni arrangeres det som blir omtalt som «et av verdens største meditasjons-arrangement» av arrangøren, Sion Earth, og en av dem som skal delta er Märtha Louise (48).

Det skriver hun i et innlegg på Instagram, der hun samtidig kan røpe at flere andre kjente navn medvirker.

«Vi er midt i en verdenskrise, noe som betyr en god mulighet for transformasjon. Dette er vår mulighet til å gå lenger i illusjonen av separasjon, overkomme inndelinger og tre inn i vår kraft som ÉN STAMME», skriver Märtha på Instagram.

På listen over hvem som medvirker, er både prinsessen og kjæresten, Durek Verrett (45), i tillegg til stjerner som Mike Tyson (53) og Akon (47). Arrangementet er digitalt, og hvem som helst kan delta gjennom enten Facebook eller YouTube.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Märtha Louises manager, men foreløpig ikke lykkes.