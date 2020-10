Influenseren røper tøft valg i «Wahlgrens värld».

I en ny episode av realityserien «Wahlgrens värld» forteller influenseren Bianca Ingrosso (25) at hun er gravid.

Det skriver den svenske avisen Expressen.

Graviditeten var derimot ikke planlagt, og 25-åringen sliter med valget om å beholde barnet eller ikke. Det er i en samtale med moren, Pernilla Wahlgren (52), at hun forteller at hun vurderer å ta abort.

– Jeg har ikke villet fortelle det, for jeg har ikke bestemt meg, sier hun til moren.

– Kjempevanskelig valg

Videre forteller influenseren at hun selv er klar for å få barn, men at kjæresten, Phillipe Cohen, ikke er det.

Moren betrygger datteren med at hun alltid vil få støtte fra henne uansett hva hun vil gjøre.

– Det er et tøft valg som bare du kan ta. Og det er et kjempevanskelig valg å ta når man ikke kjenner hundre prosent at det er noe dere har planlagt og ventet på. Noen ganger kommer barn som en lykkelig overraskelse, og noen ganger som en vanskelig overraskelse, sier Wahlgren.

– Det var mye vanskeligere enn jeg trodde, sier Ingrosso.

Etter alt å dømme valgte Ingrosso ikke å beholde barnet, ettersom episodene er spilt inn i god tid før de sendes på TV.

I sosiale medier er det lite som tyder på at hun nå er gravid.

Støtte fra følgerne

Episoden i sin helhet er ikke ute på lineær TV enda, mens svenske Dplay-seere kan se episoden på strømmetjenesten.

Flere har sendt influenseren støttende ord, noe hun setter stor pris på.

Foto: Skjermdump fra Instagram (@biancaingrosso)

«Til alle dere som har Dplay og har sett hele episoden som ikke er sendt på TV enda. Takk for deres fine ord og støtte», skriver hun i et innlegg på Instagrams historiefunksjon.