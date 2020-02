Bianca Ingrossos «vaginaskole» får seerne til å rase

Influenser Bianca Ingrosso deler intime detaljer i sponsingens navn, og følgerne raser.

Den svenske influenseren Bianca Ingrosso (25) har på få år tjent millioner på å dele alt fra livet sitt. Denne gang er det vaginaen hun forteller følgerne om på sin YouTube-kanal.

I videoen forteller hun åpent om problemene hun har møtt på i hverdagen.

– Jeg har virkelig interessert meg for dette, som dere vet har jeg hatt problem med sopp og jeg har hatt mye problemer med urinveisinfeksjon. Jeg har testet mange produkter på markedet og sett på hva jeg spiser, forteller hun.

Anbefaler kun sponsende produkter

Så langt er alt vel, men en lang rekke av Ingrossos seere reagerer når influenseren videre later til å mene at eventuelle utfordringer kan løses med intimprodukter – først og fremst fra produsenten hun er sponset av.

– På samme måte som vi har svettekjertler under armene, har vi svettekjertler der nede i vårt underlivet og derfor kan det i blant kan lukte litt underlig, forteller hun og anbefaler deretter flere produkter mot lukt og tørke.

Ifølge eksperter Nettavisen tidligere har snakket med, bør man unngå å bruke såper og oljer i underlivet. Det kan både gi en sterkere lukt, men også kløe, svie og utslett.

– Det er nok å bruke vann til å vaske seg i underlivet, både for gutter og jenter. Hvis du bruker såper og oljer kan det skape en ubalanse i kroppens egen selvrensemekanisme, uttalte helsesykepleier Anne Bentzrød i 2019.

Les også: Derfor kan du få vond lukt i underlivet av intimoljer

Sterke reaksjoner

I kommentarfeltet under videoen hagler det av sinte og oppgitte seere.

Flere reagerer på at Bianca i videoen anbefaler en rekke produkter med ulike dufter, og at hun, som har mange unge seere, ikke burde prakke så mange og dyre produkter på dem.

– Beklager Bianca, men du virker ikke være så belest når du anbefaler tre ulike produkter til underlivet, og at den skal lukte sååå godt er ikke normalt. Ikke få yngre jenter til å tro at man behøver å lukte blomst der nede og bruke masse dyr såpe, skriver en.

– For en jævla spøk av et samarbeid. Det er så utrolig uansvarlig. Hvordan tenker du, Bianca? Hvilket budskap tror du at du sender til dine følgere? Hvilken superviktig informasjon om vaginaen og vulvaen har du formidlet? skriver en annen.

– Hvorfor skal vi kvinner stadig holde på å fikse og trikse? Hvorfor får ikke fitta være i fred?, skriver en annen oppgitt seer.

– Snille Bianca, ikke gi unge stress over at kroppene deres må være på en viss måte. Ungdommer har det ille nok med presset de har på seg. Du som har så mange unge følgere må tenke deg ordentlig om før du gjør reklame for sånt som bare øker presset.

– Bianca, du sier at du har hatt mye problemer med underlivet ditt. Tror du ikke det finnes en sammenheng med produktene?, foreslår en annen.

Tidligere i 2020 delte Bianca en video hvor hun fortalte at hun veldig ofte slet med urinveisinfeksjon. Da delte hun også sitt beste tips mot urinveisinfeksjon (denne gang ikke sponset).

– Når jeg har urinveisinfeksjon drikker jeg mengder med vann, både kaldt vann og te, og å ha en rispute mellom beina, fortalte hun da.

Les også: Nordmenn deler bilder av kjønnsorganene sine på Kvinneguiden-forum: - Det bor en ekshibisjonist i mange av oss, spesielt menn

Åpnet opp om abort og infeksjon

I videoen «Bulimi og onani - 10 ting dere ikke visste om meg» har Bianca tidligere fortalt om sitt forhold til alt fra kjønnssykdommer og sopp.

– Jeg har aldri hatt en kjønnssykdom «der nede». Jeg har hatt sopp noen ganger, men det får jo alle jenter. Jeg har aldri hatt klamydia eller noe sånt, sier Ingrosso.

Der fortalte hun også åpenhjertig om at hun hadde hatt en infeksjon i underlivet, etter å ha gjennomgått sin andre abort.

– Man kan lett få infeksjon etter en abort, man kan ikke bruke tampong eller bade fordi man må være veldig nøye med å unngå å få bakterier der nede. Så da fikk jeg en infeksjon, forteller hun.

Bianca er blitt kjent for å ikke holde tilbake på verken private eller intime detaljer. Tidligere har hun åpnet opp om blant annet av og på-forholdet til kjæresten Phillipe Cohen, hun har snakket om tidligere sexpartnere foran 10.000 mennesker i Globen og fortalt at hun føler seg skitten etter sex.