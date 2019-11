Bil-ekspert advarer: - Vil ikke anbefale noen å kjøpe noe annet enn elbil nå

Mener den økonomiske risikoen er for stor.

Mandag kom det en dobbelnyhet som har potensial til å snu opp-ned på hele det norske bilmarkedet:

Ford, som har vært en bremsekloss i elbilsatsingen i flere år, avduket sin nye SUV med lang rekkevidde og forbausende lav pris.

Hyundai meldte at de kuttet ventetiden på den kompakte SUV-en Kona med 75 prosent og at den fikk litt bedre utstyr. Bilen har fått utrolig gode skussmål, men leveringstiden har vært på flere år.

Nyhetene kommer på toppen av en utvikling der Tesla Model 3 fullstendig dominerer i nybilmarkedet, hvor Audi har åpnet slusene for levering av den utrolig populære e-Tron, VW er bare måneder unna å rulle ut den Golf-lignende ID.3 i stort monn - og ikke minst kommer Tesla med en mindre og billigere SUV neste år.

– Kan ikke anbefale noen å kjøpe bil med forbrenningsmotor

Redaktør for bilnettstedet Broom, Knut Skogstad, sier til Nettavisen at det nå skjer veldig mye på en gang:

– Fords nye Mustang Mach-E fremstår som en nesten perfekt norgesbil, som svært mange kommer til å kjøpe, sier han, og fortsetter:

– VW-konsernet kommer for fullt neste år: VW ID.3 blir en storselger, det samme blir Skodas elektriske SUV. Tesla kommer også med en kompakt SUV, den heter Model Y. 2020 blir det veldig bra elbil-år, og det fortsetter ytterligere i 2021.

Broom-redaktør Knut Skogstad, her med Jaguars elbil I-Pace. Foto: (Broom)

- Med utviklingen i elbilmarkedet vi har sett i år, og det vi vet kommer til neste år, ville du anbefalt noen å kjøpe bil med forbrenningsmotor nå?

- Det blir helt klart vanskeligere og vanskeligere å gjøre det, når vi snakker nybil. I mange tilfeller tar man da en betydelig risiko i forhold til verditap. Derfor vil jeg i utgangspunktet ikke anbefale noen å kjøpe ny bil med forbrenningsmotor nå, sier Skogstad.

Har fått argumenter for å skru opp avgiftene

Årsaken er at norske politikere har vedtatt at det bare skal selges såkalte nullutslippsbiler fra 2025. EU-regler gjør det ulovlig for Norge å forby andre typer biler, men Stortinget kan lage et avgiftsregime som gjør det uaktuelt å kjøpe noe annet.

Tiltakene som tas i bruk for å nå målet vil trolig bli av det kraftige slaget:

Ikke bare skal man fase ut biler med forbrenningsmotor, men en skal fase inn mer avgifter på elbiler.

Hvis man skal gjøre det dyrere å bruke det man vil at folk skal kjøpe, må alternativene bli enda mye dyrere. MDG har for eksempel foreslått en økt bensinavgift på 5 kroner allerede fra 2020.

Det viktige med nyhetene som kom mandag, er at 2020 ser ut til å bli året der norske bilkjøpere faktisk vil få et nær fullverdig spekter av elbil-modeller, og med både priser og leveringstider som er til å leve med.

Det vil være en utvikling politikerne kommer til å merke seg.

– Mange biler vil falle betydelig i verdi og fremstå ukurante

Sannsynligvis vil både engangsavgiften økes for å gjøre bilene for dyre i innkjøp - samtidig som bruksavgiftene økes for å få folk til å bytte ut bilene de allerede har.

– Jeg frykter at de vil gjøre det, og på den måten gjøre hele markedet veldig uforutsigbart. Dette kan få store konsekvenser, både for bileiere og for bransjen. Vi risikerer at veldig mange biler vil falle betydelig i verdi og fremstå som ukurante, sier Skogstad.

Han frykter det vil gi et marked i ubalanse, i mange år fremover.

– Politikerne har gitt elbilene stor grad av forutsigbarhet. Jeg mener det er soleklart at de må gjøre det samme med politikken rundt bensin- og dieselbiler, sier redaktøren.

– Verditapet er en betydelig risiko. Det er veldig vanskelig å spå hvordan dette vil utvikle seg de kommende årene.

I dag har biler et ganske forutsigbart verditap, der tommelfingerregelen sier at halve verdien er borte på fem år. Men om du nå tar opp et billån på en bil til 700.000 kroner i dag, og ingen vil kjøpe den om fem år, kan du potensielt bli sittende med en bil du ikke har råd til å bruke, og ingen vil kjøpe - og et lån du ikke blir kvitt.

– Trist og ganske ensporet

Skogstad mener valget politikerne har tatt både er trist og ensporet, selv om det blir stadig bedre elbiler å velge mellom:

– Norske politikere har i praksis vedtatt at det er elbiler vi skal kjøpe. Som bilentusiast synes jeg det er trist og også ganske ensporet. For eksempel skjer det nå en betydelig utvikling innen motorteknologi og utslipp. Nye dieselmotorer er svært rene og passer også godt for manges bruksmønster, sier han.