Bildekritikken hagler - nå svarer Kenza

Toppbloggeren Kenza Zoutien Subosic (28) deler ansiktsbilder av sønnen i sosiale medier. Det får mange til å reagere.

Kenza Zoutien Subosic (28) er en av Sveriges aller største bloggere og influensere. Med årene har hun blitt like godt kjent her til lands med sin daglige inspirasjon innen mote og skjønnhet.

I den siste tiden har fokuset imidlertid endret seg betraktelig etter at hun ble mamma for aller første gang i midten av juni – og det har ikke gått upåaktet hen.

I begynnelsen av august måtte bloggeren tåle kraftig kritikk etter at hun publiserte et ammebilde som overlot lite til fantasien.

Nå stormer det igjen rundt Kenza Subosic på gunn av babybilder.

Deler bilder likevel

Ifølge det svenske kjendisnettstedet Hänt reagerer fansen på en rekke av bildene av den nå tre måneder gamle sønnen.

Før fødselen fortalte bloggeren i podcasten «Kenza & Dani - när livet händer» at de ville være restriktive når det gjaldt bilder av barnet i sosiale medier.

Det har bloggeren derimot ikke fulgt opp, og har siden juni publisert en rekke bilder av sønnen. På flere av bildene kan ansiktet ses tydelig. Det er dette som nå får folk til å reagere.

«Vennligst respekter at han er et menneske, at han er sårbar og at han ikke har mulighet til å si fra når han vil bli eksponert», lyder en av kommentarene, ifølge Hänt.

– Det er vanskelig

I et innlegg på bloggen sin svarer Kenza nå på kritkken.

– Jeg har sett at jeg har fått kritikk, og jeg synes hele greia med å vise eller ikke vise er vanskelig. Jeg er så utrolig stolt av ham og vil vise ham til hele verden akkurat som mange andre mammaer.

Kenza skriver videre at hun deler bilder hun mener han ikke vil synes er krenkende senere.

– Samtidig synes jeg han skal få bestemme selv om han vil være med eller ikke. Det viktigste er selvsagt at begge foreldrene er enige, og det er vi. I takt med at han vokser og får sitt personlige utseende vil vi slutte å publisere tydelige ansiktsbilder. Kanskje vi endrer mening, men jeg tror ikke det, skriver hun videre.